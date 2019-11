Mariana Enríquez guanya el premi Herralde de novel·la per 'Nuestra parte de noche'

Societats secretes, monstres terribles, mèdiums amb poders sobrenaturals, un pare i un fill fugint del seu destí i, de rerefons, l'Argentina dels anys més negres de la dictadura militar. Són els elements amb què juga l'escriptora i periodista argentina Mariana Enríquez a Nuestra parte de noche, la novel·la que aquest dilluns ha agafat el relleu de Lectura fácil de Cristina Morales com a guanyadora del premi Herralde de novel·la, dotat amb 18.000 euros.

Nascuda el 1973 a Buenos Aires, Enríquez va debutar el 1994 amb la novel·la Bajar es lo peor. El 2009 va publicar Los peligros de fumar en la cama, un llibre de relats englobat en el subgènere gòtic argentí; amb Las cosas que perdimos en el fuego, del 2016, va guanyar el premi Ciutat de Barcelona. Enríquez també dirigeix el suplement cultural Radar del diari argentí Página12.

A Nuestra parte de noche, Gaspar i el seu pare travessen l'Argentina en direcció a Iguazú fugint de la Orden, la societat secreta dominada per la família de la mare del Gaspar, morta en circumstàncies estranyes. La Orden realitza terribles rituals per contactar amb l'Oscuridad i aconseguir vida eterna; per això necessiten els poders de mèdiums com el Gaspar i el seu pare, una herència maleïda que només els portarà desgràcies.