Joan Margarit guanya el Premi Reina Sofia de Poesia Iberoamericana

Joan Margarit ha estat guardonat aquest dimarts amb el 28è Premi Reina Sofia de Poesia Iberoamericana, convocat per Patrimoni Nacional en col·laboració amb la Universitat de Salamanca (USAL). Dotat amb 42.100 euros, el guardó s'afegeix a l'edició d'un poemari antològic del guardonat, amb l'estudi i notes a càrrec d'un destacat professor de literatura de la Universitat de Salamanca, a més d'unes jornades acadèmiques sobre el poeta premiat. Així, l'objectiu del guardó és reconèixer el conjunt de l'obra d'un autor viu, el "valor literari" del qual suposa una aportació rellevant al patrimoni cultural comú d'Iberoamèrica i Espanya.

Per a Margarit, el més important a la vida és la cultura, "que és el que més costa d'adquirir i menys costa de perdre". La seva poesia busca "la bellesa, que és l'avantsala de la veritat", la qual considera "una eina molt minuciosa i exacta, una de les poques que consolen les persones", explica. Per a ell, aquesta cultura és clau per a la societat: "La resta són xafarderies. Pots anar a veure un partit de futbol i estar-hi emocionat dues hores, però l'oblidaràs al cap d'un temps. En canvi, una exposició d'un bon pintor expressionista, una sonata de Beethoven o un bon poema queden sempre a dins", conclou.

El filòleg i membre del jurat Víctor García de la Concha ha explicat que l'autor guardonat no està inscrit a cap estètica de grup ni ha estat encasellat en generacions poètiques, i l'ha definit com "una persona que exerceix la poesia com a instrument moral i de pensament". Així mateix, ha destacat l'"exactitud" i la "claredat expressiva" de l'obra de Margarit, així com el bilingüisme com a principal tret característic de la seva poesia. En aquest sentit, ha recordat que el premiat no tradueix les seves obres del castellà al català o viceversa, sinó que escriu simultàniament en totes dues llengües, "fet que converteix la seva poesia en un exemple de cultura en contínua traducció".