Jordi Sierra i Fabra: “El còmic ‘March’ és per als qui han viscut la repressió”

Jordi Sierra i Fabra (Barcelona, 1947) reconeix que, de la mateixa manera que escriu de tot -al llarg de la seva trajectòria professional acumula més de 500 títols-, també li agrada llegir de tot. És per això que a la revista literària de la Fundació Jordi Sierra i Fabra hi inclou recomanacions de tots els gèneres, entre els quals la novel·la gràfica. “Sempre procuro comentar diversos còmics per a adults. Per exemple, els últims han sigut Nieve en los bolsillos: Alemania 1963, de Kim, i El fotógrafo de Mauthausen, de Salva Rubio”, diu.

Una altra novel·la gràfica que Sierra i Fabra recomana és March. Una crónica de la lucha por los derechos civiles de los afroamericanos (Norma Comics, 2018), de John Lewis i Andrew Aydin, amb il·lustracions de Nate Powell. “Tots hem vist pel·lícules i hem llegit novel·les sobre la lluita pels drets civils, però March és diferent. És tot un document històric”, afirma el recent guardonat amb la Creu de Sant Jordi. A partir de vinyetes en blanc i negre, el congressista John Lewis, testimoni de la lluita pacífica afroamericana, narra en primera persona fets que han marcat la història dels Estats Units, com ara la Marxa sobre Washington, el 28 d’agost del 1963, o el Diumenge Sagnant, el 7 de març del 1965. “Lewis va conèixer grans líders com Martin Luther King, Rosa Parks i els germans Kennedy”, diu Sierra i Fabra, que afegeix: “Per entendre bé el present, és necessari conèixer el passat”.

L’escriptor barceloní considera que, com que és un còmic, March facilita la lectura tant als joves com als adults. Ara bé, el recomana especialment “a la gent més gran” que, com ell, ha viscut la repressió d’una manera o altra. “Tots hem començat alguna lluita, alguna guerra. La meva va ser pacífica, contra el franquisme”. I conclou: “Penso que és bo saber sobre les lluites dels altres; a tots ens agrada que la nostra lluita serveixi d’alguna cosa”.