Lluís Prats guanya el Premi Strega amb 'Hachiko, el gos que esperava'

L'escriptor terrassenc Lluís Prats (1966) ha estat guardonat amb el Premi Strega Ragazze e Ragazzi en la categoria de llibres per a lectors de més de sis anys amb la traducció a l'italià de 'Hachiko, el gos que esperava'. El llibre, traduït per Alberto Cristofori i publicat a Itàlia per Albe, explica l'amistat entre un professor i un gos que l'acompanya cada matí a l'estació i espera que torni a la tarda. Publicat en català i castellà per La Galera amb il·lustracions de Zuzanna Celej el 2015, la novel·la infantil va ser distingida el 2014 amb el Premi Josep Maria Folch i Torres. A banda d'aquest títol, Prats és autor d'una dotzena de novel·les infantils, com 'Concurs enverinat' (Baula) i 'Expedició a l'Antàrtida' (Bambú). També ha escrit assaigs ('Cine para educar', editat per Belacqua), llibres d'art i novel·la històrica ('Aretes de Esparta', editat per Pamies).

Aquest és el segon any consecutiu que un escriptor català aconsegueix el Premi Strega, un dels guardons de literatura infantil més prestigiosos. L'any passat el premi va recaure en David Cirici per 'Molsa'. En la categoria de títols per a lectors de més d'11 anys, el Premi Strega ha recaigut enguany en Paola Zannoner per l'obra 'L'ultimo faro'. Els dos guanyadors s'han anunciat aquest dimecres durant la Fira de Bolonya.