Llucia Ramis guanya el premi Anagrama de novel·la

L'escriptora mallorquina Llucia Ramis ha guanyat la tercera edició del premi Anagrama de novel·la amb 'Les confessions'. El premi està dotat amb 6.000 euros i anteriorment l'havien guanyat Tina Vallès amb 'La memòria de l'arbre' i Albert Forns per 'Jambalaia'.

L'obra guanyadora, 'Les confessions', segueix el retorn de la narradora a Palma, on durant un llarg cap de setmana intentarà aturar la batalla legal en què està capficat el seu pare, reobrint velles ferides i el fantasma d'un macabre assassinat que va protagonitzar un exsoci del seu pare fa 25 anys.

Ramis ja té en el seu currículum el premi Josep Pla per la novel·la 'Egosurfing' (Destino, 2010) i ha publicat títols com 'Coses que et passen a Barcelona quan tens 30 anys' (Columna, 2008) i 'Tot allò que una tarda morí amb les bicicletes' (Columna, 2013).