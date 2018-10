Liber celebra la reducció de l'IVA del llibre digital

Des de fa anys, a Liber es defensava un tema “per tot arreu i a cada moment, fins i tot a les converses de lavabo”, va recordar ahir Daniel Fernández, president de la Federació de Gremis d’Editors d’Espanya. Aquest tema, la reducció de l’IVA del llibre digital, era tan complex com el castell de la coberta del llibre que les màximes autoritats polítiques de l’acte -l’alcaldessa Ada Colau, la consellera de Cultura de la Generalitat, Laura Borràs i el ministre de Cultura i Esport, José Guirao- brandarien somrient davant els fotògrafs durant la visita protocol·lària a la fira. Ahir mateix, però, la proposta de reduir-lo havia estat aprovada per la Unió Europea. Els països que ho desitgin podran rebaixar l’IVA del 21% fins al 4%, equiparant-lo al gravamen dels llibres i la premsa en paper.

“Estem d’enhorabona, perquè només hem trigat una dècada per aconseguir que s’aprovi aquesta directiva europea -va dir Fernández-. Em temo, però, que el primer obstacle per fer-la realitat serà Hisenda”. Fernández, conegut pels seus balanços “realistes” del sector -durant els últims anys força durs degut a la caiguda de la facturació- va voler arrencar la cita anual amb paraules lluminoses, recordant que en aquesta edició hi havia “més expositors que mai” (361) i “més compradors i prescriptors internacionals” (550). “La gran notícia és que creiem que el llibre ‘ha tornat’ -va assegurar-. Ara ja sabem que el llibre digital no acabarà amb el de paper. També sabem que l’audiollibre és una tendència a l’alça, que cada vegada ens acompanyarà més, mentre cuinem, fem esport o altres activitats”.

Les llibreries s'han de quedar al centre de Barcelona

Ada Colau va mostrar “l’orgull que Barcelona continuï sent capital editorial espanyola i hispanoamericana”. S’hi editen “gairebé el 40% del total de llibres que es fan a Espanya i el 85% de la producció a Catalunya”, va recordar. Va recordar que Barcelona “té una xarxa de biblioteques de referència” i que “les llibreries estan amenaçades per l’especulació immobiliària, sobretot al centre de Barcelona”. En aquest sentit, Colau va ser taxativa:“Cal que les llibreries continuïn sent al cor de la ciutat”. L’alcaldessa va advertir de la importància dels llibres per a tenir una“societat més lliure i més culta”, discurs que va compartir la consellera Laura Borràs, que acabava d’arribar del debat de política general del Parlament. Després d’agermanar uns versos de la poeta cubana Dulce María Loynaz amb uns altres de Josep Palau i Fabre, Borràs va dir:“Tots hauríem de treballar per no fer a ningú estranger d’aquesta gran pàtria que són els llibres”.

José Guirao va tancar l’acte recordant que el llibre és encara “la primera indústria cultural del país”. A més de celebrar el primer pas cap a la reducció de l’IVA digital, va recordar que des del ministeri de Cultura i Esport s’està treballant per “recuperar la importància de l’autor al sector, que havia passat de ser essencial a accessori”. “Si tenim una bona indústria -va afegir- és perquè hi ha una guspira prèvia de creació:hem de ser conscients de la fragilitat del material dels autors”.