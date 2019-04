L'assassí que va inspirar 'L'adversari', d'Emmanuel Carrère, surt de la presó en llibertat condicional

Jean-Claude Romand, el fals metge que el 1993 va assassinar a cinc membres de la seva família després enganyar-los sobre la seva vida durant 18 anys i al qual l'escriptor francès Emmanuel Carrère va immortalitzar a 'L'adversari', publicada en català a Empúries i en castellà a Anagrama, ha aconseguit aquest dijous la llibertat condicional.

L'aplicació d'aquesta decisió concedida pel Tribunal d'Apel·lació de Bourges, al centre de França, no és imminent, però tindrà lloc "durant els propers dies" després que Romand hagi passat més de 25 anys a la presó, segons ha explicat el seu advocat, Jean-Louis Abad.

Dos anys de vigilància electrònica i deu 'assistit i controlat'

La Fiscalia ha assenyalat en un comunicat que, un cop alliberat, serà sotmès durant dos anys a vigilància electrònica i en els deu anys següents seguirà sota mesures d'"assistència i control". Romand, que actualment té 65 anys, va ser condemnat a cadena perpètua el 1996 per haver matat la seva dona, els dos fills i els pares, i podia optar a la llibertat condicional des del 2015, però la Justícia havia desestimat fins ara la seva concessió.

El Tribunal d'Aplicació de les Penes de Châteauroux va destacar en concret el passat 8 de febrer que la seva sortida no podia garantir "un just equilibri entre el respecte dels interessos de la societat, els drets de les víctimes i la reinserció del condemnat", però Romand va recórrer aquesta decisió.

Un mentider professional

L'home havia fet creure a la seva família que era un prestigiós metge que treballava a Ginebra per l'Organització Mundial de la Salut (OMS) i finançava el seu nivell de vida amb els estalvis que el seu entorn li confiava perquè els invertís a Suïssa. La cadena de mentides va començar després de no presentar-se als exàmens de segon curs de Medicina i no va parar des de llavors. Mai va permetre que la seva dona contactés amb ell mentre era a la feina i passava la seva suposada jornada laboral en alguna cafeteria, la biblioteca, un parc o el seu cotxe.

El 9 de gener de 1993, conscient que el seu engany estava a punt de ser desemmascarat, va cometre uns crims que van impactar a França. A Prévessin, el poble francès costat de la frontera suïssa en què vivia, va matar primer la dona al domicili familiar colpejant-la amb un corró de pastar i va disparar posteriorment als seus fills, de cinc i set anys.

Després es va dirigir a la casa dels seus pares, als quals també va assassinar, va abatre també el seu gos i va anar a París a la trobada d'una antiga amant que des de feia temps li reclamava amb insistència els diners que li havia deixat. La va intentar assassinar però les seves súpliques van fer que ho deixés córrer i el seu periple assassí va acabar de nou a Prévessin, on va voler suïcidar-se ingerint barbitúrics i calant foc a casa seva. Els bombers el van trobar a dins de l'immoble, inconscient.

Carrère i ell es van comunicar per carta durant anys i es van veure en persona una vegada. El resultat d'aquests intercanvis i les conclusions del jutjat van donar com a resultat el llibre 'L'adversari', un èxit de vendes que traça la seva vida i intenta endinsar-se en les seves motivacions. La novel·la es va convertir en pel·lícula el 2002, dirigida per Nicole Garcia i interpretada per Daniel Auteil.

Quan trepitgi el carrer, segons la Fiscalia, Romand haurà de viure en un lloc autoritzat per la Justícia i no entrar en contacte amb els afectats i la part civil. Entre d'altres requisits, el que fins ara ha estat un dels presos més famosos de França tindrà vetada "tota comunicació mediàtica" sobre els crims pels quals va ser condemnat i s'ha de sotmetre als exàmens mèdics o tractaments que es considerin pertinents.