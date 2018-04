L'Acadèmia Sueca estudia no concedir el Nobel de literatura aquest any

L'Acadèmia Sueca s'està plantejant no concedir el premi Nobel de literatura enguany a causa de l'escàndol de filtracions i suposats abusos sexuals, que ha generat una crisi a la institució i ha comportat la sortida de cinc dels seus membres. Ho ha explicat el president de la Fundació Nobel, Carl-Henrik Heldin, a la televisió pública sueca SVT, en què ha afirmat que diverses persones del Comitè del Nobel de Literatura i de l'Acadèmia Sueca creuen que aquest any no s'hauria de concedir el premi. Aquests membres defensen que la decisió serviria per recuperar la confiança i reparar les ferides, segons ha informat l'emissora de ràdio SR citant fonts de la institució.

Una de les accions que defensen alguns membres –entre els quals Peter Englund, que ha abandonat l'Acadèmia– és que al 2019 s'entregarien dos premis de literatura, un que correspondria a l'any anterior i el de l'any en curs. "Estem enmig d'un debat i encara no en podem dir res, però aviat s'aclarirà què passa amb tot plegat", ha afirmat el secretari de l'Acadèmia Sueca, Anders Olsson. Per la seva banda, el director de la institució, Göran Malmqvist, ha desmentit que el premi no es concedeixi, tot i que ha dit que els havia arribat aquesta proposta i que l'havien descartat.

La decisió sobre el premi l'hauran de prendre tots els membres de l'Acadèmia, en què el càrrec principal correspon al secretari permanent. El Nobel de literatura ha estat declarat desert en diverses ocasions i tampoc es va concedir, igual que els altres, durant la Primera i la Segona Guerra Mundial. Mai abans, però, s'havia deixat de donar per altres motius.

L'escàndol sobre abusos sexuals va esclatar al novembre quan el diari suec 'Dagens Nyheter' va publicar la denúncia anònima de 18 dones que acusaven d'abusos i de vexacions sexuals el dramaturg Jean-Claude Arnault, molt vinculat a l'Acadèmia a través d'un club literari i marit d'una de les seves membres, Katarina Frostenson. La institució va trencar aleshores la relació amb Arnault i va encarregar una auditoria interna que va desembocar en desacords interns i sortides de membres com la mateixa Frostenson, la secretària i Sara Danius.

Amb tot, l'Acadèmia va publicar dijous de la setmana passada l'auditoria i la va entregar a les autoritats, a més d'anunciar reformes. L'informe descarta que Arnault hagués influït en els premis i les ajudes que concedeix la institució, tot i que confirma que la confidencialitat sobre el guanyador del Nobel s'ha trencat en diverses ocasions. Les últimes sortides han deixat l'Acadèmia amb només 11 dels 18 seients ocupats, un menys dels necessaris per escollir nous membres i prendre decisions relacionades amb el premi.