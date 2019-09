Josep Pedrals serà el nou codirector del festival Barcelona Poesia

El poeta i recitador Josep Pedrals serà el nou codirector del festival literari Barcelona Poesia, juntament amb la poeta i gestora cultural Mireia Calafell, que va entrar al programa l’edició 2018. Josep Pedrals pren el relleu d'Àngels Gregori, que n’ha estat codirectora entre el 2017 i el 2019.

Pedrals va néixer a Barcelona l’any 1979 i, com ell mateix diu, escriu "per necessitat, per voluntat i per encàrrec". Des del 1997 es dedica a dur la poesia als escenaris, treballant sobretot la sonoritat i la fisicitat del vers. Ha fet nombrosos recitals per Europa (Espanya, França, Itàlia, Bèlgica, Alemanya, Portugal, Sèrbia, Croàcia…), l'Àsia (el Japó) i Amèrica (els EUA, Mèxic, el Brasil, Nicaragua, Guatemala…), en tota mena de festivals i cicles. Ha estat premiat en uns quants concursos de recitació, entre els quals l’internacional d’Osaka (2009).

Les seves últimes obres han sigut 'Els límits del Quim Porta' (Labreu, 2018), que va rebre el premi Ciutat de Barcelona 2018, 'Exploradors, al poema!' (Estrella Polar, 2014) i 'El romanço d’Anna Tirant' (Labreu, 2012).

Un poeta que va escriure un sonet diari per a l'ARA

Ha treballat en la divulgació de la poesia i imparteix conferències i cursos sobre temes de poètica, prosòdia i oralitat en escoles, instituts i universitats de tot el món. També imparteix cursos d’introducció a la poesia i de recitació i escenificació poètica a l’Escola d’Escriptura i Humanitats de l’Ateneu Barcelonès, i també a la Sala Beckett. Ha desenvolupat espais de poesia en ràdio i televisió i ha col·laborat en espais d’art i cultura de diverses publicacions. Va publicar, durant més d’un any, un sonet cada dia al diari ARA.