Els 50 anys de la mort de Josep Carner es commemoren virtualment aquest dijous

Un espectacle de dansa inèdit, un passeig virtual per Brussel·les o l'estrena de dos videoclips són tres de les iniciatives preparades per a aquest dijous per commemorar el 50è aniversari de la mort de Josep Carner.

El president de la Generalitat, Quim Torra, i la consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga, participaran en un acte virtual de record a l'escriptor, amb el tinent d'alcalde de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona, Joan Subirats, a través del compte de Twitter de la Institució de les Lletres Catalanes. S'ha optat per aquest format davant la impossibilitat de realitzar per la pandèmia de coronavirus una actuació presencial al cementiri de Montjuïc, on està enterrat Carner, mort el 4 de juny del 1970 a Brussel·les (Bèlgica), on residia exiliat des de feia anys.

En l'acte es combinaran els parlaments institucionals i fragments musicals a càrrec del violoncel·lista Pau Codina, amb la lectura de poemes de l'intel·lectual català per part de la rapsoda Elena Tarrats i del comissari de l'Any Carner, Jaume Coll Llinàs. Un altre dels actes programats és una passejada poètica per la Brussel·les de Carner, organitzat pel Casal Català d'aquesta ciutat i, a la tarda, s'estrenarà el videoclip Els domicilis de Carner, amb música de Robert Gerhard, que es podrà veure al canal de YouTube de la conselleria de Cultura.

A les 19.00 hores s'estrenarà, també pel canal de YouTube de la conselleria, un espectacle inèdit de dansa inspirat en l'obra del poeta, creat expressament per l'Esbart Ciutat Comtal, inspirat en el poema Vida i miracles d'una ginestera, recitat per Antoni Serés, promogut per la direcció general de Cultura Popular i Associacionisme Cultural.

D'altra banda, l'Institut Ramon Llull publicarà l'article "Josep Carner i la poesia europea del seu temps", de Jordi Marrugat, en diferents idiomes, en el qual "s'aporta una mirada internacional" sobre Carner, a qui compara amb autors anglesos, francesos i italians.

Figura cabdal de la literatura catalana del segle XX, Carner va ser un renovador de la poesia, la llengua i la prosa.

Els actes de l'Any Carner durant el 2020 es coordinen amb el projecte Música i exili, amb accions destinades a divulgar el llegat cultural, cívic i social de persones que van patir l'exili com el mateix escriptor.