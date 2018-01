Jorge Volpi guanya el premi Alfaguara de novel·la

L'escriptor mexicà Jorge Volpi (Ciutat de Mèxic, 1968) ha gaunyat aquest dimecres el premi Alfaguara de novel·la amb l'obra 'Una novela criminal', presentada sota el pseudònim g. Fuchs. El premi està dotat amb 142.000 euros i una escultura de Martín Chirino. El jurat ha valorat la utilització dels "recursos i els mitjans de narrar propis de la novel·la tradicional per explicar fets certs, i on el marge de la imaginació consisteix de vegada en omplir aquests intersticis que no queden".

580 manuscrits s'han presentats en aquesta edició dels premis, dels quals 261 de l'Estat, 88 de l'Argentina, 62 de Mèxic, 69 de Colòmbia, 45 d'Estats Units, 21 de Xile i 12 d'Uruguai. Volpi és un dels escriptors vius més representatius de la narrativa mexicana. Algunes de les seves obres són les novel·les 'La paz de los sepulcros', 'El temperamento melancólico', 'El jardín devastado' i 'Memorial del engaño'. També és autor de la 'Trilogía del siglo XX' i dels assaigs 'La imaginación y el poder', 'Una historia intelectual de 1968' i 'El insomnio de Bolívar'.