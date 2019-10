Jorge Herralde: "Queden anys perquè decidim on va l'arxiu d'Anagrama"

L'editor d'Anagrama, Jorge Herralde, ha remarcat aquest dilluns que "queden anys" perquè es decideixi la destinació de l'arxiu de l'editorial, i el ministre de Cultura, José Guirao, ha assegurat que el ministeri no està negociant aquesta qüestió. En declaracions als mitjans en una visita del ministre Guirao a l'editorial, Herralde ha subratllat: "Com he dit anteriorment, a veure si aquesta idea cala, no hi ha res decidit. Queden anys perquè ens decidim i, sisplau, deixeu d'insistir en la qüestió de l'arxiu ".

El ministre ha subratllat que no està "en negociacions" amb l'editorial, i ha remarcat que si Herralde té pensat o vol fer alguna cosa amb el seu arxiu, serà ell qui ho decidirà. Guirao ha afirmat que la seva visita es devia al fet que no va poder acudir a la celebració del 50è aniversari d'Anagrama fa dues setmanes, i que ha anat a l'editorial per homenatjar "l'extraordinària feina com a editor i difusor" de la literatura contemporània.



Per la seva banda, Herralde ha afirmat que coneix Guirao des de fa anys: després de considerar que està fent una "gran feina" al capdavant del ministeri en el context actual, ha fet broma que amb la visita "repara el pecat" de no haver assistit a la festa d'Anagrama del 26 de setembre.