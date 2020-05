Joël Dicker publica la seva novel·la "més personal" al juny

Una nit de desembre, un cadàver jeu al terra de l'habitació 622 del Palace de Verbier, un hotel de luxe als Alps suïssos. La investigació policial no arribarà mai enlloc i el pas del temps farà que molts oblidin el que ha passat. Anys més tard, a principis de l'estiu, l'escriptor Joël Dicker arriba a aquest mateix hotel per passar-hi les vacances i recuperar-se d'una ruptura sentimental. No s'imagina que acabarà investigant aquell vell crim i que no ho farà sol: Scarlett, la bella hoste i aspirant a novel·lista de l'habitació del costat, l'acompanyarà en la recerca mentre intenta aprendre també les claus per escriure un bon llibre.

Aquest és el punt de partida de L'enigma de l'habitació 622, la novel·la que Joël Dicker publicarà en català a La Campana el pròxim 3 de juny. El llibre arriba dos anys després de La desaparició de Stephanie Mailer i torna a ser una història d'intriga, en aquest cas ambientada per primera vegada en la trajectòria de l'autor a la Suïssa en què va néixer i encara viu. "L'enigma de l'habitació 622 és una novel·la molt especial per a mi, sens dubte la més personal, i potser la més ambiciosa –diu l'autor–. És una novel·la policíaca, però també un homenatge al meu editor, Bernard de Fallois. També és la primera vegada que la història transcorre a Suïssa, més concretament a Ginebra. No és fàcil traslladar a la ficció el lloc de la teva realitat quotidiana. Tots aquests elements fan que aquesta novel·la tingui per a mi una ressonància particular i que esperi la seva publicació amb molts nervis, com si es tractés del meu primer llibre".

Una trajectòria amb nou milions de lectors

Fa set anys que el novel·lista suís Jöel Dicker passeja per mig món gràcies a La veritat sobre el cas Harry Quebert (La Campana / Alfaguara). La novel·la, que va causar una gran divisió d’opinions a França –de l’elogi d’acadèmics com Marc Fumaroli o de crítics molt coneguts com Bernard Pivot a l’acusació d’haver plagiat La taca humana, de Philip Roth–, es va convertir en un fenomen de vendes: des que va arribar a les llibreries a finals del 2012 se n’han venut més de cinc milions d’exemplars en 40 llengües.

Després de La veritat sobre el cas Harry Quebert, Dicker ha publicat El llibre dels Baltimore (2016) i La desaparició de Stephanie Mailer (2018). L'escriptor suís suma més de nou milions d'exemplars venuts i ha aconseguit guardons com el Goncourt des Lycéens, el Gran Premi de Novel·la de l'Acadèmia Francesa, el Premi Lire i el Premi Qué Leer.

“És un problema que hi hagi lectors que continuïn creient que escric novel·la negra –assegurava l’autor a l'ARA el 2018–. És evident que hi ha una intriga, però per sobre de tot el que vull és escriure històries corals. Qui llegeixi La desaparició de Stephanie Mailer intentant seguir només el misteri se sorprendrà que hi hagi tants personatges que es dediquen a distreure l’acció principal. És com si demanessis un cafè en un bar i et servissin un te”.