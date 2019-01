Viatge als orígens de 'la ruta del bakalao'

L’escriptor i guionista de Sueca Joan Carles Ventura ha guanyat el VI premi de novel·la negra Memorial Agustí Vehí Vila de Tiana amb l’obra 'Em diuen fletxa'. El guardó, nascut al sí del festival Tiana Negra fa sis anys, està dotat amb 2.000 euros i l’obra es publicarà al setembre a la col·lecció Crims.cat. El Tiana Negra 2019 estarà marcat per la presència d’autors de novel·la negra valencians, com el mateix Ventura, però també perquè serà el darrer que dirigirà el creador del festival, Sebastià Bennasar, que vol “deixar pas a noves idees i maneres de fer”.

El seu lloc l’ocuparà una persona “de gran experiència en el gènere negre”, que es coneixerà durant la setena edició del festival. Sebastià Bennasar creu que el festival no ha de canviar gaires coses i ha de mantenir “l’essència” per la qual va ser creat: dotar la literatura negra catalana d’un espai propi, d’una plataforma per al gènere que permeti augmentar els lectors. Aquesta setena edició serà, apunten, una edició molt especial. Un any més oferirà un panorama exhaustiu de la literatura negra en català actual, amb prop d’una vintena d’activitats i més de 20 autors vinguts d’arreu del país i més enllà.

Una mirada a València i a la 'ruta del bakalao'

Quatre dels autors més importants del gènere a València participaran a una taula rodona dedicada a l’aportació valenciana a la literatura negra de l’últim any. Juli Alandes, Francesc Bayarri, Vicent Borràs i Joan Carles Ventura són els autors protagonistes de ‘La imprescindible aportació valenciana’, que se celebrarà dissabte al migdia. El darrer dels quatre, Joan Carles Ventura, ha estat, a més, proclamant vencedor del VI Premi de novel·la Negra Memorial Agustí Vehí Vila de Tiana per la novel·la ‘Em diuen fletxa’.

Hi havia dotze obres presentades a concurs i la guanyadora és “una obra excepcional, molt superior a la mitjana”, ha convingut el jurat presidit per Àlex Martín, Sebastià Bennasar i Anna Maria Villalonga. L’escriptor ja compta amb una publicació dins la col·lecció Crims.cat, ‘Camins dubtosos’, amb la qual ja havia quedat finalista a aquest premi l’any passat.

Sobre ‘Em diuen fletxa’ el jurat destaca que és un homenatge als escriptors clàssics nord-americans de gènere negre i sobretot a la figura del detectiu privat “hard-boiled” que l’autor valencià reconeix com un dels seus arquetips literaris per excel·lència. La història passa a l’estiu de l’any 1988 a València en l’origen del que després es coneixerà com a ‘ruta del Bakalao’ i que en el moment de la narració encara és només un fenomen local en el qual es mouen tota mena de personatges i es prenen tot tipus de substàncies de dubtosa legalitat. Enmig de tot aquest enrenou, apareix en Vicent Fletxes i Chaques, més conegut com ‘El fletxa’, un investigador privat en successos nocturns, solucionador de problemes, que amb la seva Montesa Impala roja i negra es mou pel món de la faràndula i la nocturnitat valenciana.