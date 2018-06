Impulsen una iniciativa perquè concedeixin el Nobel a Lorca a títol pòstum

Més de 200 personalitats del món acadèmic, cultural, polític i judicial proposen que es concedeixi el premi Nobel a Federico García Lorca. Tot i que les normes del guardó no preveuen la possibilitat de guardonar un escriptor a títol pòstum, els impulsors de la iniciativa defensen que l'Acadèmia Sueca pot fer una excepció per reconèixer "una persona excepcional, que és també un símbol immortal de diàleg entre la literatura i la societat civil". La campanya es va presentar divendres en un acte a Granada encapçalat per l'exjutge Baltasar Garzón, que va subratllar la necessitat de "dignificar" els premis Nobel concedint-los també a aquells que se'ls mereixien però que van morir abans de poder-hi optar.

Els promotors de la iniciativa han elaborat un manifest on expliquen que Lorca és un poeta i dramaturg universal "no tant per la seva mort tràgica a mans dels rebels franquistes el 1936, sinó per la qualitat i la repercussió de la seva obra". Per a la plataforma cívica, que ha adreçat la proposta a l'Acadèmia Sueca, el premi tindria "una transcendència literària en primera instància" i seria, alhora, "una resposta, des de la defensa dels drets humans i la vida, al terrible assassinat d'un ciutadà que va lluitar legítimament per la Segona República". També creuen que donar el Nobel a Lorca posaria en relleu "les idees de progrés de l'escriptor i el seu compromís per la llibertat i contra el feixisme".

Entre els signants de la proposta hi ha actors com Javier Bardem, José Sacristán i Carmelo Gómez; artistes com Ana Belén, Eva Yerbabuena i Mayte Martín; escriptors com Rosa Regàs i polítics com Pablo Iglesias, Manuela Carmena i Alberto Garzón, com també economistes i membres del món acadèmic. Aquest any el premi Nobel no es concedirà arran de l'escàndol de presumptes abusos sexuals per part del marit d'una de les acadèmiques. A principis de maig l'Acadèmia va anunciar que el Nobel d'enguany s'ajornarà i que es concedirà l'any vinent, juntament amb el del 2019.