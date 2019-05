La pròxima novel·la d'Ildefonso Falcones s'endinsarà en la Barcelona modernista

L'escriptor Ildefonso Falcones es capbussa en la Barcelona modernista en la seva pròxima novel·la, 'El pintor d'ànimes', que publicarà el 29 d'agost el segell Rosa dels Vents en català i Grijalbo en castellà, a Espanya i Llatinoamèrica. L'obra retrata els inicis convulsos del segle XX a la capital catalana a través de la història de dos personatges, l'Emma i en Dalmau, que lluiten per fer-se camí en un moment històric marcat per la lluita obrera, però a la vegada per l'ostentació i la creativitat del Modernisme.

La idea d'escriure sobre "el Modernisme, a cavall entre dos segles, resulta molt atractiva", diu Falcones. "Tenia coneixement de la tensió viscuda a l'època, però estudiar-la em va fer aprofundir en la injustícia i l'agonia que vivien les persones humils. Un contrast irreconciliable entre ostentació i misèria que va acabar en tragèdia", explica l'autor.

Ildefonso Falcones és advocat, escriptor i pare de quatre fills que ha sigut 'bestseller' amb el seu debut literari 'La catedral del mar' (2006), ambientada en la Barcelona medieval, i publicada en més de 40 països. Juntament amb la resta de novel·les, 'La mano de Fátima' (2009), 'La reina descalza' (2013) i 'Los herederos de la tierra' (2016), ha venut més de deu milions d'exemplars.