Santiago Dexeus: “Històries verídiques i divertides sobre Barcelona”

La trajectòria de Santiago Dexeus (Barcelona, 1935) està totalment vinculada a la lectura: “He de llegir per estudiar, per poder estar al dia de tot allò relacionat amb la medicina”, afirma el doctor. Però, més enllà d’estar informat de la recerca mèdica, el ginecòleg sempre té un llibre a prop en les estones d’oci: “M’encanta llegir i rellegir Machado, em sé molts dels seus poemes de memòria”, afirma.

A banda del poeta andalús, Dexeus recomana un llibre que els seus fills li van regalar l’estiu passat, tot i que es va editar originalment el 1983: Guía de la Barcelona mágica (Luciérnaga, 2016), d’Ernesto Milá. L’obra inclou des de les malediccions ancestrals del Liceu fins a la simbologia esotèrica que s’amaga darrere l’arquitectura de Gaudí, passant per les llars dels bruixots i alquimistes més coneguts de l’Edat Mitjana. “Només el títol ja mostra el que es trobarà el lector. És un recull d’històries de la Barcelona de segles enrere i s’hi expliquen, a més, les que han perdurat”, diu Dexeus, que afegeix: “El meu capítol preferit és el tercer, que comprèn les històries més obscures de la ciutat del segleIV al segle X. S’hi explica, per exemple, com el Saló de Cent ha conservat una inscripció gravada en marbre que reflecteix el passat romà de la ciutat”.

El fundador de l’Institut Universitari Dexeus recomana el llibre d’Ernesto Milá -autor d’altres obres dedicades a les tradicions i els enigmes barcelonins com ara El misterio Gaudí (Pyre, 2005) o Dalí entre Dios y el diablo (Pyre, 2002)- perquè “no pretén res més que explicar la història, els fets succeïts; no es fica en altres àmbits com la política”. Tot i que Santiago Dexeus creu que aquest llibre va adreçat sobretot a la gent gran, el recomana “a qualsevol persona interessada en les històries verídiques i divertides sobre Barcelona”. Això sí, diu que per la seva llargada val la pena llegir-lo amb temps i combinar-lo amb altres lectures.