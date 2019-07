Artur estrada: “Fa un any que conec Ginzburg i ja ho he llegit tot”

Artur Estrada, músic de Nueva Vulcano i fundador de la cooperativa de gestió cultural L’Afluent, té clar que Natalia Ginzburg és l’escriptora que vol recomanar per a aquest estiu. Triar un dels seus llibres, però, no li és fàcil. “ La ciutat i la casa [Club Editor, 2017] és l’últim llibre que vaig llegir i em va agradar molt, però si n’hagués d’escollir un per a l’estiu, triaria Les petites virtuts [Àtic dels Llibres, 2015]”, diu el músic. Estrada considera que la mirada de la novel·lista italiana és molt tràgica, i que els escrits curts que conformen Les petites virtuts el fan més apte per al clima estiuenc. “És més divertit i més lleuger. La deixa anar molt, se n’enriu de tothom”, explica.

Estrada compara l’estil de Ginzburg amb el de Mercè Rodoreda, però considera que és “més moderna”. “La fredor, la tragèdia i la distància que marca amb els personatges” recorden els de l’escriptora catalana. Com ella, Ginzburg també va estar compromesa amb la lluita contra el feixisme, i la seva actitud combativa queda reflectida en els onze articles que conformen Les petites virtuts. Aquests ofereixen un autoretrat de l’escriptora, que a través d’una combinació entre ficció i realitat descriu la guerra i la postguerra a la regió italiana dels Abruços i reflexiona sobre temes universals com l’amor i l’amistat. D’acord amb Estrada, estan escrits amb un “humor corrosiu però divertit”, i permeten assaborir una “opinió molt bèstia” de la novel·lista.

“Fa un any que vaig conèixer Ginzburg i ja ho he llegit tot”, explica Estrada, que assegura haver coincidit amb més gent a qui li ha passat el mateix. Un d’ells és l’humorista Roger Pelàez. Estrada la va descobrir en un dels seus espectacles, i reconeix estar molt content per “compartir aquesta passió amb una persona que admiro molt”.