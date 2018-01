Francesc Puigpelat guanya el 5è premi memorial Agustí Vehí

L'escriptor Francesc Puigpelat ha guanyat el 5è premi memorial Agustí Vehí - Vila de Tiana per l'obra 'Magret i els anarquistes'. Segons el jurat, la novel·la "s'ajusta perfectament a les bases" i "hauria entusiasmat al propi Agustí Vehí tant per l'escriptura, la trama i l'ambientació històrica". El jurat, format per Àlex Martín, Anna Maria Villalonga i Sebastià Bennassar, també destaca l'aposta per una escriptura molt sòlida que demostra "que el gènere negre i la qualitat literària absoluta van de bracet com a mínim en els darrers 10 anys i en la nostra llengua".

El guanyador de la 5a edició del premi s'ha donat a conèixer durant la presentació del festival Tiana Negra, que tindrà lloc el 19 i 20 de gener a Tiana. Enguany el festival està protagonitzat per tres efemèrides literàries: el centenari del naixement de Manuel de Pedrolo, el centenari del naixement de Maria Aurèlia Capmany i el 20è aniversari de la mort de Jaume Fuster. Així mateix, el festival retrà un homenatge a la figura de Sherlock Holmes arran de la publicació en català del seu primer recull de relats i comptarà amb la participació de prop de 20 autors d'arreu de Catalunya.