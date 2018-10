Maryse Condé, Neil Gaiman i Kim Thúy es disputen el Nobel alternatiu de literatura

Maryse Condé, Neil Gaiman i Kim Thúy són els finalistes aspirants al premi Nobel alternatiu de literatura que la Nova Acadèmia Sueca anunciarà aquest divendres, 12 d'octubre. Després de la cancel·lació de la cerimònia oficial a causa de l'escàndol per les acusacions d'abusos sexuals contra Jean-Claude Arnault, marit d'una de les acadèmiques, un grup d'intel·lectuals van impulsar la Nova Acadèmia Sueca amb l'objectiu d'evitar que enguany el premi quedés desert.

El certamen va començar disputant-se entre 47 nominats, que van quedar reduïts a quatre seleccionats després d'una votació popular. Hakuri Murakami, un dels escollits, però, va decidir abandonar la competició després d'unes declaracions en les quals agraïa la nominació però deia que preferia “concentrar-se a escriure, lluny dels focus mediàtics”.

Aquests són els tres finalistes:

Maryse Condé

(Guadalupe, 1937)

Condé és especialment coneguda per les seves reivindicacions en temes racials i de gènere. A la seva novel·la 'Segu' (1984) viatja a finals del segle XVIII i descriu una Mali violenta on hi ha esclavitud, perviu el colonialisme, i el cristianisme i l'islamisme tenen una gran influència. No amaga que les seves novel·les volen reflectir el que més la preocupa sobre el món que l'envolta. “No podria escriure res que no tingui un significat polític, que no sigui versemblant”, ha declarat l'autora en diverses ocasions. Altres dels seus títols més aclamats són 'Yo, Tituba, la bruja negra de Salem' (1986), 'Traversée de la mangrove' (1989) i 'Barvolento' (2001).

Kim Thúy

(Vietnam, 1968)

Quan tenia 10 anys, a la dècada dels 80, l'autora va viure l'arribada del comunisme al Vietnam. A 'Ru' (2009), la seva primera obra i una de les més reconegudes, narra la història de la seva fugida juntament amb la seva família en una pastera a través del golf de Siam fins a arribar a un camp de refugiats a Malàisia. Thúy va emigrar al Canadà, on va haver sobreviure com va poder. 'Ru' va esdevenir 'bestseller' a França i al Quebec, s'ha traduït a més de 25 idiomes, i ha obtingut diferents guardons. Altres de les seves obres destacades són 'À toi' (2011) , escrita amb Pascal Janovjak, 'Mãn' (2013) i ' Vi' (2018), també èxits de vendes.

Neil Gaiman

(Gran Bretanya, 1960)

L'autor britànic va créixer envoltat de còmics i va triomfar amb la sèrie de novel·les gràfiques 'The Sandman' (1989 -1996), que va guanyar el World Fantasy Award, el reconeixement més gran que es pot atorgar a una novel·la de fantasia. Després d'aquest èxit, es va llançar al món de la narrativa amb la novel·la 'Buenos presagios' (1990), juntament amb Terry Pratchett, seguit de 'Stardust' (1999), 'American gods' (2001) i 'Coraline' (2002), que han estat adaptades tant al cinema com a la televisió. La més recent, 'El océano al final del camino' (2013), va ser escollida com el millor llibre de l'any als National Book Awards d'Anglaterra.

La Nova Acadèmia Sueca anunciarà el guanyador a la biblioteca pública d'Estocolm i, al desembre, es dissoldrà un cop complerta la seva funció.