Ferran Piqué: “El llibre és per a qui s’hagi baixat música gratis algun cop”

Un dels àmbits que l’era digital ha revolucionat és, sens dubte, el musical. En qüestió de molt poc temps els discos físics han passat a la història, substituïts per un sol clic sense cap cost. ¿Això ha suposat una crisi per al sector musical? ¿O resulta que els discos no ho són tot i els músics poden viure d’altres vies d’ingressos? Al cantant i guitarra d’ Els Amics de les Arts, Ferran Piqué (Reus, 1980), fa poc el va sorprendre Cómo dejamos de pagar por la música (Contra, 2016), un llibre del periodista nord-americà Stephen Witt que resol moltes de les qüestions plantejades sobre aquest tema en els últims anys.

A l’assaig, Witt fa un repàs de la història de la indústria musical a través de les vides de tres homes que hi van jugar un paper important: Doug Morris, director de grans discogràfiques com Sony Music Entertainment; Karlheinz Brandenburg, creador de l’MP3, i Dell Glover, considerat el gran pirata de l’era digital. “A partir d’una investigació periodística molt rigorosa, Witt aconsegueix atrapar-te en la lectura des del principi”, diu Piqué, que recomana el llibre “a qualsevol persona que sàpiga què és el Napster i que s’hagi baixat música gratis algun cop a la vida”.

Al músic d’Els Amics de les Arts -que aquest estiu estan de gira presentant el disc Un estrany poder - el llibre li va provocar sentiments contradictoris. “D’una banda, entens la gent de la indústria i el desastre econòmic que els va representar tant a ells com als artistes”, diu. Piqué confessa que ell també va formar part d’aquells que es van descarregar música “compulsivament” i sense costos. “Va ser una època que em va fer aprendre i gaudir moltíssim de la pila de discos que tenia baixats”, diu Piqué, que conclou: “Segurament gràcies a haver-los aconseguit gratis en aquell moment, ara soc consumidor de música, compro discos i vaig a concerts”.