Felip VI viatja a Barcelona per lliurar a Joan Margarit el premi Cervantes

Els reis espanyols Felip VI i Letícia han viatjat aquest dilluns a Barcelona per lliurar a Joan Margarit el premi Cervantes en un acte de caràcter "íntim i familiar" que no estava previst a l'agenda de la Casa del Rei. La cerimònia ha tingut lloc al Palauet Albéniz, la residència oficial dels reis a Barcelona. Durant l'acte, Margarit ha llegit un poema en català i un altre en castellà.

Margarit va ser reconegut amb el premi Cervantes a l'abril però les restriccions sanitàries van impossibilitar la celebració de l'acte previst al paranimf de la Universitat d'Alcalá de Henares. Per homenatjar el poeta, el ministeri de Cultura va impulsar la realització d'un vídeo d'homenatge amb la participació d'amics i companys de Margarit, editors, autors i llibreters. El Cervantes a Margarit és el sisè que rep un autor català però el primer que ha desenvolupat la major part de la seva obra majoritàriament en català. Abans havien rebut el premi Juan Marsé (2008), Ana María Matute (2010), Juan Goytisolo (2014) i Eduardo Mendoza (2016).

La trobada entre Margarit i els monarques no figurava a l'agenda dels reis que es va comunicar divendres a la premsa. Hi han assistit la dona, els fills i nets del poeta, així com el ministre de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes. Poc abans de les dues del migdia el rei Felip VI i la reina Letícia han tornat a Madrid.