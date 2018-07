“Em vaig cansar de Paul Auster i ara m’hi he reconciliat”

La relació de David Selvas amb les obres de Paul Auster segueix la dinàmica d’un moviment d’estira-i-arronsa. “Fa temps n’havia sigut molt fan, però me’n vaig acabar cansant. Ara m’hi he reconciliat”, explica l’actor, que aquests dies interpreta precisament un escriptor de llarga trajectòria a La resposta al Teatre Goya. Després d’estar una temporada sense acostar-se a les històries d’Auster, Selvas va decidir donar-li una altra oportunitat al setembre, quan va arribar a les llibreries el mastodòntic 4 3 2 1 (Edicions 62). Llegir-lo era un repte majúscul, ja que la novel·la aglutina les quatre vides en paral·lel d’un protagonista anomenat Archie Ferguson a l’Amèrica dels anys 50 i 60.

Per la manera com està concebuda, la història d’aquest personatge es refà una vegada i una altra en una biografia polièdrica que varia en funció de l’atzar i de les circumstàncies. Després d’acabar-lo, Selvas no se’n penedeix. “Va ser un retrobament xulo amb l’escriptor -recorda-. Em va agradar tornar a entrar en aquest món de la casualitat que desplega i que està ple de màgia. També em fascina el lligam que fa amb l’univers de la tradició nord-americana passada per un cert sedàs anglosaxó, que és més pròxim al meu imaginari”. Selvas admet que 4 3 2 1 no és una novel·la fàcil ni per la seva complexitat narrativa -Auster construeix poques escenes i allarga les frases- ni per l’extensió - el llibre té gairebé 900 pàgines-. Això, però, no el tira enrere a l’hora de recomanar-lo, al contrari. “És un llibre ambiciós però alhora molt honest i demostra que Paul Auster està en plena forma”, afirma amb convicció. Tot i que l’experiència final de la lectura és positiva, de moment Selvas aparca les futures obres de l’escriptor per centrar-se en altres lectures. “Crec que si treu un altre llibre aviat no el llegiré immediatament -reflexiona-. Prefereixo quedar-me amb el bon regust que m’ha deixat 4 3 2 1 ”.