L’Editorial Moll reneix per “connectar amb els nous lectors”

L’Institut d’Estudis Catalans compta des d’aquesta setmana amb un bust del lingüista, filòleg i editor mallorquí Francesc de Borja Moll (1903-1991). “Ens agradaria que aquest bust no es quedés en una raconada, que fos ben present per a tothom que entri a l’Institut, especialment els joves. Que s’hi aturin al davant i diguin: qui és aquest? I que quan sàpiguen la resposta es quedin admirats de la figura potentíssima de Francesc de Borja Moll”, explicava dimecres al vespre Francesc Homs, president de la Institució Francesc de Borja Moll, creada a finals del 2015 a Palma per difondre el llegat del filòleg i, alhora, reprendre la tasca de l’editorial Moll, fundada el 1934 i que, en aquells moments, es trobava en una situació delicada.

“Es va donar una tempesta perfecta: els deutes, sumats als canvis d’hàbits dels lectors, la disrupció digital i la crisi econòmica”, va comentar Antoni Mir, director de la Nova Editorial Moll. “Els tres objectius principals del projecte són mantenir viu el catàleg, continuar les sèries de llibres de llarga durada que havien quedat interrompudes i reprendre la publicació de novetats”, va afegir. En el primer apartat -i des del 2016-, Moll ha reeditat o reimprès 141 títols dels 1.200 que tenia del fons. “Els nostres tres tresors són el Diccionari català-valencià-balear, que es pot consultar en línia; l’aplec de Rondaies mallorquines, i el Cançoner popular de Mallorca ”, va dir, abans de recordar que les rondalles, recopilades per Antoni Maria Alcover en 24 volums sota el pseudònim de Jordi des Recó, són “el gran bestseller mallorquí del segle XX: se n’han venut més de mig milió d’exemplars”.

Reivindicar el canonge manacorí

Dimecres mateix, a la seu barcelonina de l’Institut, es van presentar dos nous volums de les obres completes d’Alcover i de Moll. “Volem continuar reivindicant la vàlua del canonge manacorí”, va dir la directora del projecte, Pilar Perea, al costat del president de l’IEC, Joandomènec Ros, que des de l’Institut dona suport a la publicació d’aquestes obres. L’Editorial Moll s’ha renovat “amb un equip jove, de 25 a 35 anys, una generació molt ben preparada -en paraules d’Antoni Mir- que construirà un nou catàleg per connectar amb els nous lectors”.