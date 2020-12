El Nobel a Louise Glück evita el tancament d'Edicions del Buc

L'octubre passat, coincidint amb la concessió del premi Nobel de literatura a la poeta nord-americana Louise Glück, l'editorial valenciana Edicions del Buc, que n'havia publicat l'únic títol disponible en català, Nit fidel i virtuosa, anunciava que tancaria després de la publicació al novembre de la traducció de Jordi Sebastià del Llibre sisè de Sophia de Mello Breyner Andresen. Els quatre editors i poetes al capdavant del projecte –Francesc Bononad, Rubén Luzón, Josep Martínez i Pau Sanchis Ferrer– havien pres la decisió de plegar "un any abans", després de cinc anys de feina. El Nobel a Glück els ha fet canviar d'opinió: "En un any complicat per a tothom com aquest, l'editorial ha sigut una font de bones notícies i alegries, i això ens ha fet dubtar".

L'equip d'Edicions del Buc ha pogut mantenir els drets de publicació en català de la premi Nobel de literatura, de qui ha rellançat Nit fidel i virtuosa amb "el suport de la Institució Alfons el Magnànim". I en prepara la traducció d'Avern, que ja ha estat publicada en anglès el 2006 i en castellà el 2011, a Pre-textos. La valenciana Pre-textos compta amb set dels onze llibres de Glück en castellà, però deixarà de publicar l'autora després que l'agència Wylie, que la representa, n'oferís l'obra a l'editorial Visor, perquè –en paraules de Wylie– "havien incomplert els acords anteriors", en el que ha sigut una de les polèmiques de l'any dins el sector editorial independent.



Un any excepcional

El Nobel a Glück no ha sigut l'únic motiu de la represa de l'activitat d'Edicions del Buc. Els editors destaquen "la bona acollida que han tingut els títols nous publicats el 2020", entre els quals hi ha Dos viatges, de Xènia Dyakonova, i Orquídia, antologia de Salvador Jàfer, i també els premis Cavall Verd a Llengua d'àntrax, d'Anna Gas, i el premi Lira de la Fira Liberisliber a Salvador Jàfer. En comptes de publicar quatre novetats a l'any, Buc en farà "una o dues a tot estirar".

Avern, de Glück, apareixerà durant la segona meitat del 2021, traduït per Núria Busquet Molist, igual que Nit fidel i virtuosa. “Quan vaig llegir Glück vaig tenir-hi un enamorament molt bèstia –reconeix la traductora i autora, que va ser finalista al premi Llibreter amb Zona zero (LaBreu, 2019)–. Em va semblar que si m’havia de posar a traduir poesia havia de començar per aquí”.