Cultura amplia en un milió d'euros el fons perquè les biblioteques adquireixin llibres en català

El departament de Cultura ha aprovat una ampliació extraordinària d'un milió d'euros perquè les biblioteques públiques adquireixin novetats bibliogràfiques en català durant les pròximes setmanes. Aquests recursos es vehicularan mitjançant el programa del Sistema d'Adquisició Bibliotecària (SAB), que durant aquest any ja ha destinat 2,23 milions d'euros a aquest concepte. Així, el total que es destinarà aquest any suposa una inversió global de 3,23 milions d’euros per tal de donar suport al mercat editorial en català.

D'altra banda, 110 biblioteques han participat en la 38a edició de la Setmana del Llibre en Català, on faran compres de llibres per incorporar-los als seus catàlegs. Enguany ha augmentat un 7,84 % el nombre de biblioteques assistents, que disposen d’una aplicació per a mòbils que els permetrà fer compres fins a un màxim de 500 euros en llibres i d’altres documents exposats.

El programa de suport a la presència de les biblioteques públiques en fires del llibre de la direcció general de Creació, Acció Territorial i Biblioteques del departament de Cultura permetrà que durant el 2020 un total de 285 biblioteques facin compres en algunes de les 15 fires incloses al programa.