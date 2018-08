Cesc Casadesús: “La tendresa de Kent Haruf em va emocionar molt”

L’editorial Angle va obrir les portes de l’univers de Kent Haruf als lectors catalans el febrer del 2017 amb Nosaltres en la nit. La història està protagonitzada per un home i una dona que es troben en la senectud i se senten sols. Un dia l’Addie s’adreça al seu veí, en Louis, i li diu: “Et volia preguntar si t’agradaria venir de vegades a casa per dormir amb mi”. No busca sexe sinó companyia, algú que li faci costat i hi sigui present durant les nits.

El relat, breu i escrit amb delicadesa, va fascinar el director del Festival Grec, Cesc Casadesús. “Em va enganxar per la sensibilitat i per la manera de narrar, que et va atrapant i no et deixa escapar”, explica Casadesús, que va endinsar-se en la novel·la uns mesos enrere i, a través d’ella, va entrar en contacte amb l’obra de Haruf. La història de l’Addie i en Louis avança a poc a poc, creant una atmosfera íntima que reflecteix com es pot construir un vincle de complicitat i confiança entre dos desconeguts. “La tendresa de Kent Haruf em va emocionar molt”, subratlla el director del Grec, que també destaca el paper de la protagonista a l’hora de demanar companyia al seu veí. “Pren una decisió que no és l’habitual, i menys a la seva edat -afirma Casadesús-. M’agrada com la història trenca amb els prejudicis relacionats amb l’envelliment i com el personatge de l’Addie xoca amb una societat nord-americana molt tancada i, malgrat tot, lluita fins al final per defensar la seva decisió”.

L’èxit de la novel·la de Haruf ha transcendit la literatura i va arribar al setembre a les pantalles amb l’adaptació cinematogràfica de Netflix, que protagonitzen Jane Fonda i Robert Redford. Els paisatges inhòspits de Nosaltres en la nit també apareixen a Capvespre i Cançó de la plana (editats per Periscopi): totes les seves novel·les s’ambienten al poble fictici de Holt. Casadesús explica que aquestes no les ha llegit però les té ben presents: “Tinc moltes ganes de llegir-les”, assegura.