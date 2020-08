Cancel·lada la Fira del Llibre de Madrid

La Fira del Llibre de Madrid no celebrarà finalment la seva edició d'enguany al parc d'El Retiro de Madrid, després que l'organització hagi decidit suspendre la cita prevista entre el 2 i el 18 d'octubre per l'evolució de la pandèmia de covid-19.

Així ho ha decidit aquest dimarts per unanimitat la comissió organitzadora de la Fira del Llibre de Madrid, que integren llibreters, editors i distribuïdors. "Ha sigut una decisió molt dolorosa i difícil, presa com un exercici de responsabilitat i precaució davant la difícil situació derivada en les últimes setmanes de la pandèmia de coronavirus i les expectatives que es projecten per al setembre", segons han explicat en un comunicat.

La decisió de suspendre la 79a edició de la fira es produeix després que al juliol s'optés per mantenir la celebració per al mes d'octubre, una vegada que es va descartar celebrar-la la primera quinzena de juny.

Amb un "annus horribilis" s'acomiada la comissió organitzadora en el seu comunicat, en què cita la societat lectora a la trobada del 28 de maig al 13 de juny del 2021 per celebrar la 80a edició de la Fira del Llibre de Madrid, en què, assegura, ja comença a treballar. La comissió ha esperat fins a una data pròxima al començament del muntatge de la fira, previst per al dia 2 de setembre, per consultar amb les autoritats sanitàries i decidir la suspensió després de "valorar detingudament les circumstàncies que la pandèmia segueix provocant, i analitzant les expectatives sociosanitàries de setembre i octubre".

Activitats virtuals

Tot i això, "per mantenir viva la marca" de la fira, durant les dates que s'havien fixat per a l'octubre es posarà en marxa un projecte denominat Feria en Directo, un conjunt d'activitats virtuals per als visitants habituals de la fira i destinat també a lectors de l'Amèrica Llatina.

Així mateix, la Fira del Llibre de Madrid ha ressaltat el seu agraïment "singular i fraternal" a Colòmbia, país convidat d'honor en aquesta edició, "la paciència, comprensió i generositat han estat especialment entranyables" i ha assegurat que trobaran "una nova proposta de presència de cara a l'edició del 2021".

Al juliol la comissió va considerar "ineludible tornar a una normalitat de tota la indústria" i mantenir la celebració amb "estrictes" controls de seguretat seguint els protocols establerts per garantir la salut de muntadors, repartidors, expositors i visitants. El director de la Fira, Manuel Gil, va assenyalar, però, que la cita se celebraria si els rebrots estaven controlats, en una edició per a la qual havien previst 400.000 visitants i el mateix nombre de casetes que l'any anterior.