Un Barcelona Poesia compromès amb el present

“Encomanem-nos a la poesia!”, exclamen Mireia Calafell i Josep Pedrals, directors de l’edició 2020 del festival Barcelona Poesia, que serà recordat com "l’edició que es va haver d’ajornar a causa d’una pandèmia que ho ha trasbalsat tot, o gairebé”. La cita anual s’ha hagut de traslladar del maig a l'octubre, però finalment es podrà celebrar, del 13 al 18 d’octubre, “adaptant la programació als nous condicionants”, amb el convenciment que “la poesia sigui, encara més, una eina de compromís amb les realitats socials i d’expressió dels estats anímics que afecten la col·lectivitat”.

Seran set els espais que acolliran un o diversos recitals, diàlegs, concerts i espectacles que tenen la poesia com a eix vertebrador. Entre ells destaquen el Jardí Interior de la Casa de Misericòrdia i el Verger del Museu Frederic Marès, “espais oberts i on es pugui controlar l’aforament”. També el CCCB, que serà escenari de dos dels actes principals, en col·laboració amb la Biennal de Pensament 2020. El primer ajuntarà Margaret Atwood –en connexió telemàtica– amb Enric Casasses, Maria Cabrera i Ilia Mayer. El segon proposa un recital de poesia “per pensar el futur”, en què participaran, entre d'altres, Koleka Putuma, Guim Valls, Farah Chamma i Laia Carbonell.

La potència de l’escena local

Calafell i Pedrals només han pogut comptar amb autors locals per als actes presencials, però així i tot defensen amb convenciment que “estan al mateix nivell que els noms internacionals”. Així, Enric Casasses presentarà el disc Orbiten amb Don Simón y Telefunken (17 d’octubre, 22 h, Casa de Misericòrdia), i Martí Sales i Lulú Martorell recordaran Pepe Sales amb l’espectacle musical Amor etern alt grup de risc (15 d’octubre, 19 h, Casa de Misericòrdia). Hi haurà també “una mirada a la Barcelona salvatge” a través del recital de Jordi Valls, Daniel Busquets, Chantal Poch, Cèlia Sànchez-Mústich, Bel Granya i Maria Antònia Massanet (15 d’octubre, 21 h, Museu Frederic Marès). La variant de la spoken word quedarà representada per Marçal Font, Laura Sam i Núria Andorrà (15 d’octubre, 19 h, Casa de Misericòrdia). L’entrada a tots els actes serà gratuïta, com altres anys: per accedir-hi, però, caldrà fer una reserva a través de la pàgina web del festival.

Els cinc imperdibles del festival

Margaret Atwood

L’autora recitarà els seus versos des del Canadà, acompanyada d’Enric Casasses, Maria Cabrera i Ilia Mayer (13 d’octubre, 20 h, CCCB).

Maria Antònia Salvà

Homenatge a la mallorquina 150 anys després del seu naixement. Amb Sònia Moya i Blanca Llum Vidal (14 d’octubre, 19 h, M. Frederic Marès).

Joan Perucho

Carles Belda presenta un espectacle basat en Les històries naturals, clàssic de Joan Perucho (14 d’octubre, 21 h, M. Frederic Marès).

Josep Carner

Taula rodona sobre el Príncep dels Poetes. Amb Jordi Marrugat, Ignasi Moreta, Maria Sevilla i Marc Rovira (13 d’octubre, 18 h, Casa de Misericòrdia).

Roger Mas canta Verdaguer

El cantautor solsoní recupera la part de cançons tel·lúriques basades en alguns dels millors poemes de Verdaguer (del 13 al 18 d’octubre, Vil·la Joana).