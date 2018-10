Anna Burns guanya el Man Booker Prize 2018

Anna Burns (Belfast, 1962), s'ha convertit aquest dimecres en la primera escriptora nord-irlandesa que guanya el Man Booker Prize de ficció amb la novel·la 'Milkman', una història que tracta sobre conflictes de poder durant els anys de violència catòlica-protestant a Irlanda del Nord. El Man Booker és un dels premis literaris més prestigiosos del Regne Unit i està destinat a obres escrites o traduïdes a l'anglès, i comporta una dotació econòmica d'uns 57.000 euros.

'Milkman', que ha estat escollida per unanimitat del jurat, se situa a la dècada dels anys 70 i està narrada per una dona jove que tracta el seu cas d'assetjament sexual en què un membre d'un cos paramilitar utilitza les seves influències familiars, socials i polítiques per mantenir-hi una relació no consensuada. Juntament amb Burns hi competien cinc novel·listes més: Richard Powers, Esi Edugyan, Robin Robertson, Daisy Johnson i Rachel Kushner.

El president del jurat, Kwame Anthony Appiah, posa en relleu que la novel·la s'hagi publicat coincidint amb l'apogeu del moviment #MeToo, ja que "ajudarà la gent a reflexionar-hi". "Creiem que durarà –afegeix–, que no es tracta només d'un fet passatger", atribuït a la circumstància que 'Milkman' "és una novel·la molt poderosa sobre el mal i el perill dels rumors".

El Man Booker s'entrega des del 2005. El guanyador de l'edició anterior va ser l'escriptor israelià David Grossman.