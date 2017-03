Teresa Solana guanya el 19è premi Roc Boronat amb un recull de relats de gènere negre

L'escriptora Teresa Solana (1962) ha guanyat la 19a edició del premi literari Roc Boronat amb 'Matèria gris', un recull de relats de temàtica negra. El guardó, dotat amb 6.000 euros que concedeix ONCE Catalunya, s'ha entregat aquest dijous al vespre durant una cerimònia en què també s'ha reconegut Joan Miquel Roig amb el premi en la categoria per a escriptors cecs o amb discapacitat visual greu per la novel·la 'El sabater del Rif'. Aquest guardó està dotat amb 900 euros. L'apartat de poesia ha quedat desert.

El jurat del premi Roc Boronat ha lloat "l'originalitat i l'encert" de Solana a l'hora d'entrelligar històries, la "solidesa de la veu narrativa" i el "retrat crític i irònic" que l'autora fa de la societat actual. "L'obra de Solana fa pensar en un cert tipus de literatura nord-americana que parla de la quotidianitat amb senzillesa i sentit de l'humor", ha dit Lolita Bosch, que formava part del jurat. 'Matèria gris' arribarà a les llibreries al maig sota el segell Amsterdam, que des del 2015 s'encarrega d'editar l'obra premiada.

Per la seva banda, Solana ha explicat que, malgrat que les històries són de temàtica negra, ha titulat el recull 'Matèria gris' "perquè estan protagonitzades per personatges molt nostrats". L'escriptora, que actualment viu a Oxford, va publicar l'any passat 'Campanades de boda' i 'Tiempo muerto'. També és autora de 'La casa de les papallones' (2013), 'El segrest' (2011), 'Negres tempestes, amb el qual va guanyar el premi Crims de Tinta el 2010, i la col·lecció infantil Supernyaps.