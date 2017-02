PJ Harvey participarà al Kosmopolis 2017

PJ Harvey és una de les compositores més distingides de l'escena britànica actual. Ha llançat nou àlbums molt ben rebuts per la crítica i el públic –l'any passat va presentar 'The hope six demolition project' al Primavera Sound–, però també s'ha estrenat recentment com a poeta. Sexto Piso va publicar el 2015 la traducció de 'The hollow of the hand' ('El hueco de la mano'): després de recitar-ne alguns dels poemes en nombrosos festivals literaris internacionals, Harvey oferirà un recital a Barcelona durant el festival Kosmopolis 2017, que es farà al CCCB del 22 al 26 de març. Serà l'últim dia del festival literari, i l'acte servirà de cloenda de la cita que se celebra cada dos anys.

PJ Harvey ha llançat nou àlbums aclamats per la crítica, ha estat nominada a set premis Grammy i és l’única artista que ha estat guardonada dues vegades amb el prestigiós Mercury Prize del Regne Unit (per 'Stories from the city, stories from the sea' i 'Let England shake'). El seu darrer àlbum, 'The hope six demolition project', va arribar al lloc número 1 de les llistes de discos del Regne Unit. El llançament del primer recull de poemes de PJ Harvey, 'The hollow of the hand, en col·laboració amb el fotògraf Seamus Murphy, es va celebrar amb dos espectacles amb entrades exhaurides al Royal Festival Hall com a part del London Literature Festival.

El 2016, PJ Harvey va presentar recitals de 'The Hollow of the Hand al Festival Internacional de Poesia de Gènova, el Festival Internacional de Literatura d’Utrecht, les Trobades de Fotografia d’Arles, Gimme Shelter i el Melbourne Writers Festival. A la tardor d’aquell mateix any va participar al Woerdz-Festival de la paraula oral, al Crossing Border Festival i al Dia Nacional de la Poesia en el Southbank Centre, que va incloure una lectura del nou poema 'Grouse pen' retransmesa en directe pel programa Front Row de la BBC Radio 4.