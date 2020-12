EN DIRECTE | Presentació de 'Vides catalanes que han fet història', amb Borja de Riquer

Des d'esclaus romans cèlebres fins a monges feministes del segle XVII que van ser nenes prodigi, passant per reis, músics, futbolistes, gimnastes, editors, historiadors i editores del segle XVIII que es van saltar les lleis per dirigir les seves empreses. Parlem de 'Vides catalanes que han fet història', 120 biografies compilades en un volum que ha estat dirigit l'historiador Borja de Riquer i que ha estat editat per Edicions 62. Un treball que es presenta aquest dijous en un acte a La Casa del Llibre amb l'autor i que està presentat per Ignasi Aragay, director adjunt de l'ARA.

Presentació de 'Vides catalanes que han fet història'