El gènere de covid-19 o ¿qui fa la norma? (1)

El 3 de juliol l’Accademia della Crusca -la institució lingüística de més prestigi a Itàlia- responia de manera extensa i rigorosa a una inquietud de molts usuaris de l’italià: “Il COVID-19 o la COVID-19?” Resumint-ho molt, venia a dir que, malgrat que els acadèmics van prescriure el femení -perquè la d de covid vol dir disease, que en italià, com en català, té noms equivalents femenins-, l’ús general, ignorant-los, va optar pel masculí. I mirava d’explicar per què. Vull dedicar-hi més d’un tast no tant per dilucidar quin gènere té covid -és una mera convenció i estic obert a tot- com per entendre per què l’ús de vegades desobeeix els acadèmics.

D’entrada, la Crusca deixava clar que no sempre el criteri d’assignar a una sigla el gènere del nom que tradueix el seu mot principal acaba prevalent. Posava el cas de SIDA: tot i que síndrome és femení en italià, en l’ús s’ha imposat il SIDA. Un dels motius, per a la Crusca, seria que es confon amb il VIH, la sigla del virus ( virus en italià és masculí). De manera similar, diu, molts italians confonen COVID-19 -el nom de la malaltia- amb SARS-CoV-2 -el nom del virus- i això també explicaria que diguin i escriguin il Covid-19, potser partint de dir il virus Covid-19.

(Permeteu-me un primer incís. No és que els mitjans italians o catalans confonguem COVID-19 amb SARS-CoV-2, és que la primera sigla és una paraula manejable en termes de comunicació general -no especialitzada- i la segona no. Si li dones una paraula i una no-paraula, el comunicador s’agafa a la paraula, fins i tot sacrificant precisió.)

La Crusca lamenta que aquest “ús indegut” s’estengués no només pels mitjans sinó també per les lleis i tota la paperassa oficial. D’entrada, el gènere femení prescrit pels acadèmics alternava amb el masculí, però de mica en mica el masculí es va anar imposant -incloent-hi un canvi de criteri del mateix ministeri de Salut- enmig de la impotència acadèmica, fins a arribar al punt, diu la Crusca, que “ara és inversemblant que es pugui revertir la tendència a favor del gènere femení”.