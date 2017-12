Els deu candidats a neologisme del 2017

De l’1 al 31 de desembre l’Observatori de Neologia i l’IEC ens conviden a votar el neologisme del 2017. Ens deixen triar (ho podeu fer a www.neologisme.cat ) entre les següents deu opcions: cassolada, feminicidi, fer pinya, gentrificació, hi perventilar, judicialitzar, micro masclisme, sobiranisme, transgènere i turismofòbia. La paraula que obtingui més vots serà candidata a entrar al diccionari normatiu (DIEC).

Són termes lligats a l’actualitat que els mitjans fem anar a tort i a dret. Que no siguin al DIEC -cal deixar-ho clar- no els fa menys correctes, adequats i necessaris. Els diccionaris normatius només recullen el nucli més assentat del lèxic total d’una llengua, i el fet que no hi trobem una paraula no sempre vol dir que sigui un neologisme: pot ser un descuit.

És el cas de l’expressió fer pinya, que almenys com a terme casteller té una llarga tradició. El Termcat, el centre que normalitza neologismes, la recull només en aquest sentit i no en el figurat de sumar esforços per assolir una fita o plantar cara a l’adversari, tot i que només aquest segon sentit -una bona alternativa a tancar files - és pròpiament un neologisme.

Passa una cosa semblant amb el verb hiperventilar. Ens proposen el sentit literal d’augmentar en excés la freqüència i intensitat respiratòria, però l’ús realment nou i candent és el que defineix com a hiperventilat l’independentista que vol la independència ara i com sigui. (I en sentit més ampli, l’exaltat ideològic.)

Entre els deu candidats hi ha molts compostos o derivats. Seria el cas del feminicidi (assassinar una dona pel fet de ser dona), micromasclisme (masclisme normalitzat socialment) i transgènere (persona que no se sent del gènere que se li ha atribuït socialment), o de termes tan transparents com sobiranisme, judicialitzar o turismofòbia.

Finalment, tenim l’adaptació morfològica d’un anglicisme, gentrificació, i una nova accepció per a cassolada, que ara -a més del menjar cuinat de cop en una cassola- també seria una forma de protesta molt habitual últimament.