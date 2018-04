¿Ens convé realment desllorigar la situació?

Els camins de la creació lèxica són inescrutables i, per aquests camins, sembla que alguns han arribat al convenciment que ens convé desllorigar la situació; i qui diu la situació diu el problema, el conflicte o fins i tot l’atzucac. En aquests contextos es dona a desllorigar un sentit que els diccionaris no recullen.Però el pitjor és que els sentits que sí que recullen volen dir gairebé el contrari. Desllorigar és sinònim de dislocar, desconjuntar, desmanegar..., i en el sentit més literal vol dir fer sortir un os de la seva articulació: “M’he desllorigat el turmell”. Per tant, no sembla que desllorigar una situació o un conflicte pugui voler dir trobar-hi una sortida satisfactòria.

D’on surt aquest últim sentit? Doncs del nom desllorigador i més concretament del seu sentit figurat: “Allò que ens dona la solució d’una qüestió, d’un afer, etc., difícil, complicat”. En sentit literal, el desllorigador és l’articulació entre dos ossos; l’encaix que permet que dues estructures rígides que, unint-se, podrien quedar travades, es moguin lliurement.

Es dona, doncs, la paradoxa que desllorigar és fer sortir un os del seu desllorigador.

Tinc la impressió que, col·loquialment, desllorigar s’havia utilitzat sempre en el seu sentit més literal i ossi. Però els creadors de llengua s’han enamorat del seu dring i ara n’estan explotant el seu vessant més figurat i positiu: l’ús que el fa sinònim de l’expressió trobar el desllorigador (d’una cosa). Si aquest ús es consolida i generalitza, tard o d’hora els lexicògrafs hauran d’afegir una nova accepció al verb. De fet, la nova accepció ja és al Diccionari descriptiu de la llengua catalana, que ens l’exemplifica amb un fragment de La teranyina (1984) de Jaume Cabré.

No cal dir que, mentrestant, els que no es vulguin apuntar a una innovació que pot resultar desconcertant poden optar per diverses alternatives: desbloquejar, superar, trobar sortida... No tenen aquell dring, però et donen la confiança que no hi prendràs mal.