La combinació ‘els hi’ a la GIEC i la GEIEC

La majoria dels parlants (dels no valencians) no diem “Els la donaré (la cartera, als teus germans)” sinó “Els hi donaré”, i també diem els hi quan en l’ús formal (i en l’informal valencià) cal dir i escriure els la, els els, els les o els ho. La posició de la GIEC i la GEIEC -plenament coincident-és considerar que “no és adequat en el registre formal” (sí que ho seria en l’informal) aquest ús espontani de la majoria dels parlants. No cal dir que aquesta exclusió no té res a veure amb la interferència. Posats a buscar paral·lelismes són més paral·leles al castellà les “formes formals”. Té a veure amb un logicisme que no pot acceptar que la forma comodí utilitzada per la majoria de catalans sigui l’adequada per a una llengua seriosa. ¿Genera algun problema lingüístic aquest els hi? És obvi que no. ¿En genera obligar els parlants a dir i escriure els el, els la, els els, els les o els ho en frases on sempre diuen els hi? És evident que sí. En genera tants que, en la pràctica, és insòlit que fins i tot els no valencians més cultes i conscienciats facin un ús coherent d’aquestes formes en un registre formal. A l’escola potser s’aprenen, però que s’aprenguin en la teoria no vol dir en absolut que se’n faci un ús conseqüent en la pràctica. Són formes que només fan que siguin més difícils els exàmens de català.

Doncs bé, aquest els hi comodí que la GIEC i la GEIEC (relegant-lo a lletra petita) expulsen de l’ús formal és per al llibre d’estil de la CCMA, l’Ésadir, la forma recomanada en tots els contextos. És a dir, els lingüistes de TV3 i Catalunya Ràdio recomanen que en tots els registres -incloent-hi, esclar, el formal d’un informatiu- no es digui els el, els la, els els, els les o els ho sinó sempre i únicament els hi. L’esforç que estalviem als professionals de la llengua dels mitjans públics, l’exigim,en teoria, a alumnes immigrants i pot ser un obstacle professional per als metges o els docents de prestigi. ¿Que ens hem begut l’enteniment?Si volguéssim fer del català una nosa irritant no ho podríem fer millor. Tot apunta que les gramàtiques Essencial i Bàsica simplifiquen replegant-se sobre la norma més complexa.