‘Reading experience’

S’acosta Sant Jordi, els motors ja s’han engegat. Un any més, manen les novetats i els que no en tenim som condemnats a la vaporització, talment com si fóssim animetes orwellianes. Res de nou sota la capa del sol llibresc, doncs? No! Hi ha una novetat (nova-vella) en la indústria editorial. Ara estan de moda les empreses que ofereixen “experiències” als clients: maridatges gastronòmics, sopars amb visionat dels estels, spa urbà (tret de l’oferta de Letsbonus, que és una estafa), etcètera. Ara ens arriba la proposta d’una “ experience ” amb llibres. No direm el nom de l’empresa per no fer-ne propaganda, però, esclar, si és una “experiència”, el nom ha de ser en anglès, si no, no pot ser. El que ens proposen és una subscripció de més de vint euros i a canvi ens enviaran mensualment una bonica capsa (no és irònic) que conté una novetat editorial “ con calidad literaria pero entretenido ”, un mapa de l’experiència que t’acompanyarà i et guiarà cap a “ los parajes más bellos del libro que tienes entre las manos ” i, finalment, uns complements no especificats que acaben de convertir la simple lectura en una experiència. En resum, el Cercle de Lectors de tota la vida (per cert, molt a tenir en compte, encara, per oferta i per preu) maquillat per al món 2.0 i els hipsters. El català, ni existeix, no cal dir-ho. I adreçat clarament a regalar.

Torna a emocionar-te

Un pot comprar un paquet d’experiències diverses al Mercadona, per exemple. Aquesta iniciativa segur que hi serà, al costat de les altres. Veurem si qualla. Les editorials, contentes perquè, igual que serveixen material directament a Cercle de Lectors, ara tindran un nou client. I el món de la lectura expectant i gairebé bocabadat davant d’aquesta incursió del món del màrqueting que et promet: “Vuélvete a emocionar leyendo ”. Vet aquí la clau de volta. Els que ja ens emocionem llegint no interessem. Volen passar el rasclet per tot el sector que no llegeix, no compra llibres, però estaria disposat a (tornar a) fer-ho (comprar-ne) si l’hi presentes com una “experiència” que et fa únic i diferent. A més, presentat en llenguatge de companyia de serveis de continguts digitals, la que tothom entén: “Sense obligació de permanència”. De debò, encara amb la boca badada, que els vagi bé. Tot sigui per la causa.