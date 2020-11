Més sobre “Ja som dos!” I “Ja en som dos!”

El 18 de gener vaig publicar un tast en què deia que quan la meva sogra responia “Doncs ja en som dos!” al meu comentari “Avui he dormit malament” recorria a una frase viva i genuïna però que no era la més estàndard i general, que seria “Doncs ja som dos!” Avui, després de parlar-ne amb altres lingüistes, rectifico. El que diu la meva sogra és molt més general i sistemàtic del que em pensava, fins al punt que dir “Doncs ja som dos!” en aquest context -i reconec que jo ho diria- podria ser fins i tot un castellanisme.

“Som dos” o “En som dos” són dues frases possibles en català en contextos sintàctics diferents. Si entro en un restaurant amb la parella i em pregunten “Quants sou?”, he de respondre “Som dos”. Dir “En som dos” és una flagrant ultracorrecció. En canvi, si responc a un “Avui estic cansat” amb “Ja en som dos!”, no em limito a dir quants som sinó que dic que som dos els cansats. I aquest cansats seria el que es pronominalitza amb en : “Ja en som dos ( de cansats )!” ¿Seria incorrecte dir “Ja som dos!”? Em veig incapaç d’afirmar-ho.

Sí que veig incorrecta (o ultracorrecta) una estructura que cada dia sento més als informatius: “Tres nous casos de covid confirmats a l’Aran i ja en són deu”. Per què sovint amb el som (1a persona) un en sembla possible i amb el són (3a persona) no? Perquè dient “Som dos nosaltres” no ho diem tot, el cansats queda penjat, i això potser legitima en. En canvi, dient “Són tres els nous casos de covid confirmats a l’Aran” sí que ho diem tot i, per tant, ens limitem a atribuir una xifra a un sintagma nominal (per complex que sigui) a través d’un verb copulatiu, i això no legitima un en, com tampoc el legitima en el cas del restaurant.

Ara bé, fora d’aquest “Ja en som X!” molt més viu i general del que creia, no és clar que, en aquestes estructures, un som sempre legitimi en. Exemple: “L’independentisme avança. Abans (n’)érem pocs i ara (en) som molts més”. I, alerta!, que vol dir “molts més (d’independentistes)”. Jo no hi posaria cap en, i vosaltres?