Un llapis per caçar l’obsessió del capità Ahab

José Ramón Sánchez (Santander, 1936) ha estat setze anys dins la gran balena blanca. Fruit d’aquesta obsessió per Moby Dick, primer va il·lustrar la novel·la de Melville, com havia fet abans amb El Quixot i la Bíblia, però no en va tenir prou: aquest és l’efecte que provoca l’aventura del capità Ahab. Més tard va pintar sis olis de gran format sobre la tragèdia del balener, però Sánchez, Premio Nacional d’il·lustració, no podia desfer-se de la fiblada, i ha acabat abocant l’obsessió per Moby Dick en un còmic, el primer en una trajectòria de més de seixanta anys.

Per tirar endavant aquest projecte, ha adoptat un compromís de fidelitat amb el relat del que passa a bord del Pequod, però prenent una decisió radical: en comptes d’adaptar l’estètica i el color dels olis a la novel·la gràfica, ha viatjat fins a la infantesa, quan en tenia prou amb un llapis i un full blanc. Així, el llapis esdevé l’instrument al servei d’un passió solitària, perquè, com explica el mateix Sánchez, això és una feina que ha fet tot sol, dia a dia, dibuixant sense un guió específic que no fos la novel·la de Melville, i deixant espai perquè després Jesús Hernán introduís els textos. Amb aquesta tècnica tan senzilla captura tots els dimonis del capità Ahab.