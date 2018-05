La història de la primavera del 1968

Nórdica Libros publica en castellà Mayo del 68. Historia de una primavera, un còmic del dibuixant Alexandre Franc i el guionista Arnaud Bureau original del 2008. Va aparèixer quan es commemorava el 40è aniversari del Maig Francès, però la seva lectura segueix vigent deu anys després, gràcies sobretot al format, barreja de crònica política i memòries vitals, on el punt de vista no és el dels líders del moviment, sinó el de persones sense cognom que recorden des del present aquell passat quan eren estudiants a Nanterre i a la Sorbona o obrers a Nantes.

El narrador principal és un estudiant del 2008 que està preparant una tesi doctoral sobre el Maig Francès. Com si fos un documental, presenta els personatges barrejant la lluita pública amb la vida privada. N’hi ha que van ser maoistes, anarquistes, trotskistes o simplement joves que vivien amb entusiasme la possibilitat d’una possibilitat. Els líders estudiantils i sindicals, els polítics i les personalitats culturals hi són presents, i es narra amb detall la successió històrica dels esdeveniments, però no són ells els que expliquen la història. Això sí, el focus només està posat en el que va passar a França, i així ho reforça Franc triant una gamma de colors dominada pel vermell, el blanc i el blau: els de la bandera francesa.