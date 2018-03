La dimensió desconeguda i al·lucinada d’Ana Galvañ

Quin és el debut d’un autor de còmic? Pulse enter para continuar és la primera novel·la gràfica que publica Ana Galvañ (Múrcia, 1975), però ja fa temps que la dibuixant és un nom imprescindible de la nova onada del còmic espanyol gràcies als seus fanzins, a les historietes curtes incloses en antologies i als webcòmics de Tik Tok, la plataforma online dedicada al còmic més arriscat creada i coordinada per la mateixa Galvañ. Tot i així, Pulse enter para continuar -curosament editat per Apa Apa- representa un salt gegant per la contundència amb què reescriu els codis de la ciència-ficció i la crítica social a través d’una narrativa experimental que esquerda els límits expressius del llenguatge gràfic.

Galvañ s’allunya radicalment del realisme amb un dibuix sintètic i minimalista que abraça un ús agressivament narratiu del color, escampant-se per les vinyetes en forma de taques i ones espectrals. Les cinc historietes de Pulse enter para continuar són independents, però tenen prou elements comuns i rimes formals per constituir alhora una unitat. Les realitats més pròximes són oníriques i inquietants; les distopies llunyanes, en canvi, estranyament familiars. Dimensions desconegudes i al·lucinades en les quals és inevitable caure-hi fascinat.