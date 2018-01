Lluitar per lleialtat, per costum i a la força

La Primera Guerra Mundial és un tema habitual en el còmic francès. Pràcticament es pot considerar un gènere en si mateixa, i sovint és tractada per denunciar l’abús de poder, sigui quan aborda el conflicte bèl·lic o bé quan fa servir la guerra com a context per explicar altres misèries de la condició humana. A Nuestra madre la guerra, el guionista Christophe Goret, Kris, i el dibuixant Martin Leclerc, Maël, proposen una investigació criminal que recorre diferents espais del front occidental.

El tinent Roland Vialatte rep l’encàrrec de resoldre l’assassinat d’unes dones en una zona de trinxeres. L’altre personatge central és Gaston Peyrac, un caporal responsable d’una colla de soldats adolescents, delinqüents alliberats a canvi de convertir-se en carn de canó que “lluiten per lleialtat, per costum i a la força”, com diu Vialatte en una carta que escriu a la dona. Kris, amb el suport del magnífic dibuix de Maël, gestiona la tensió argumental amb prou habilitat perquè el cas retingui l’atenció del lector, i alhora obre reflexions sobre l’explotació dels desposseïts i sobre la dificultat d’articular la consciència de classe en el pitjor dels entorns possibles: una guerra que trinxa qualsevol esperança que no sigui sobreviure entre el fang i la infàmia.