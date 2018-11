Després de la polèmica de la darrera convocatòria, en què tots els finalistes es van retirar del guardó, el premi Crexells deixa de ser participatiu. L'Ateneu Barcelonès, responsable de convocar el reconeixement, ha reformulat el Crexells i el retorna als orígens. El guanyador de la propera convocatòria el triarà un jurat nomenat per l'Ateneu i format pels escriptors i periodistes Ada Castells, Jordi Nopca i David Castillo, la llibretera i crítica literària Marina Porras i el filòleg i professor Joan Santanach.

"En la 90a concessió del premi hem buscat un jurat divers, sense interessos evidents en la indústria editorial. Són gent més jove i que segueix de prop durant tot l'any les novetats del mercat literari català", explica el vicepresident de l'Ateneu, Joan Maluquer. Aquest any no es presentaran obres al premi ni hi haurà finalistes, sinó que el jurat anunciarà directament el guanyador a partir dels llibres publicats en català. En paral·lel l'Ateneu farà una campanya de promoció del guanyador "perquè els llibreters li facin un espai especial a la llibreria", diu Maluquer.

Fins al 2009, el premi Crexells era concedit per un jurat. Aquell any l'Ateneu va optar per convertir-lo en participatiu: un jurat escollia tres finalistes i, després, els socis de l'Ateneu i membres de clubs de lectures de les biblioteques triaven el guanyador. El 2016, davant la baixa participació, l'entitat va limitar la decisió a un jurat d'experts. Aquell any va guanyar 'Crui' de Joan Buades, una obra que "no va satisfer alguns editors", recorda Maluquer. Arran d'aquell conflicte el premi va tornar-se a obrir a la participació en la darrera convocatòria, en què tots els finalistes es van retirar després que el jurat incomplís les bases.

Dotat amb 6000 euros, el premi Crexells va néixer el 1928 en memòria del filòsof i traductor Joan Crexells. Entre els guanyadors d'edicions anteriors hi ha Jaume Cabré, Pep Coll, Manuel Baixauli i Joan Lluís - Lluís.