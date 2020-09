La nova novel·la de J.K. Rowling, criticada per ser transfòbica

Des d'aquest mes de juny, i a conseqüència d'un tuit que va indignar la comunitat trans, J.K. Rowling ha dividit els seus lectors i seguidors. L'autora de la sèrie de llibres sobre Harry Potter va enllaçar una notícia del diari The Guardian que portava per titular "Creant un món més igualitari post covid-19 per a les persones que menstruen" i va afegir-hi aquest comentari: "Gent que menstrua. Estic segura que abans hi havia una paraula per definir aquestes persones. Algú em podria ajudar?" I a continuació oferia diverses variacions de la paraula dona (woman) en anglès: wumben, wimpund i woomud.

‘People who menstruate.’ I’m sure there used to be a word for those people. Someone help me out. Wumben? Wimpund? Woomud?



Opinion: Creating a more equal post-COVID-19 world for people who menstruate https://t.co/cVpZxG7gaA — J.K. Rowling (@jk_rowling) June 6, 2020

Tres mesos després de la polèmica, Rowling ha publicat la cinquena novel·la del detectiu Cormoran Strike, Troubled blood [Sang turbulenta]. Com sempre, l'ha signat amb el pseudònim Robert Galbraith. Es tracta d'un thriller amb diversos assassinats que el detectiu Strike ha de resoldre. En aquest cas, la comunitat transgènere ha criticat amb duresa la novel·lista perquè l'assassí de la novel·la és un home que es vesteix de dona per poder culminar els seus crims, argument que recorda la pel·lícula de Brian De Palma Vestida per matar (1980), protagonitzada per Michael Caine.

"Ara ens trobem que, després de mesos generant odi, Rowling publica una novel·la sobre un assassí disfressat de dona –explica Saida García Casuso, vicepresidenta de l'associació EUFÒRIA: Famílies Trans-Aliades–. És tot un clàssic de l'imaginari que reforça la falsa idea que les dones trans són, al cap i a la fi, només això: homes disfressats que volen enganyar les dones cis per violar-les, assassinar i cometre una infinitat d'atrocitats, en comptes de persones que s'enfronten a una societat que no les espera ni les preveu, al desconeixement de les mateixes famílies i, sovint, al rebuig i l'expulsió".

"Em pregunto què faran els crítics amb la postura de Rowling sobre les qüestions trans amb un llibre la moralitat del qual sembla ser «mai confiïs en un home vestit de dona»", ha escrit el periodista de The Telegraph Jake Kerridge. "És realment trist veure que J.K. Rowling segueix aquest camí", ha dit l'escriptora i defensora trans Ugla Stefania Kristjönudóttir Jónsdóttir, que va deixar l'agència literària de Rowling al juny en senyal de protesta per la postura de l'autora. "Una cosa és escriure sobre personatges diferents, però quan escriviu sobre un home que es disfressa de dona per matar dones, doneu deliberadament una imatge terrible sobre les persones transgènere", afegeix.

Les veus crítiques rere l'etiqueta #RIPJKRowling a les xarxes social no han impedit, però, que el llibre de l'escriptora anglesa estigui entre les cinc novetats més venudes de la represa al Regne Unit.