Les llibreries també hauran de tancar el cap de setmana

Les llibreries no podran obrir els caps de setmana durant els deu dies de restriccions que el Govern ha decretat aquest dilluns, segons han confirmat a l'ARA fonts de la conselleria de Salut. Les mesures entraran en vigor el 7 de gener per combatre el rebrot de l'epidèmia de covid-19 a Catalunya. Així, tot i que la cultura va ser declarada pel Govern "un bé essencial" fa només uns mesos, les llibreries queden excloses dels "establiments essencials" com ara les farmàcies i els comerços d'alimentació, que sí que podran obrir els dos caps de setmana en què, de moment, les restriccions estaran vigents: el del 9 i 10 de gener i el del 16 i 17 de gener.

A diferència de les mesures que el Govern va decretar al novembre per combatre la segona onada de la pandèmia –i que no van afectar les llibreries–, ara les activitats culturals no es veuran alterades per les noves restriccions: auditoris, cinemes, sales de concerts i teatres continuaran oberts amb un aforament màxim del 50% i un topall de 1.000 assistents, sempre que la ventilació sigui òptima. I tot i que el decret del Govern obligarà a tancar les grans superfícies, els cinemes que siguin en centres comercials sí que podran obrir.

Les activitats culturals, tanmateix, es veuran afectades per les noves restriccions de mobilitat que a partir del 7 de gener i que imposen el confinament municipal de dilluns a diumenge, amb l'excepció dels desplaçaments per anar a la feina o a l'escola. No hi haurà, per tant, excepcions culturals per viatjar d'un municipi a l'altre amb l'entrada de l'espectacle com a salconduit. Abans del 7 de gener, el confinament perimetral era només dins la comarca.