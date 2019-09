El llibre en català creix un 1% respecte a l'any passat

El llibre en català continua escurçant distàncies respecte a les xifres d'abans de la crisi econòmica. El sector va facturar l'any passat 237,7 milions d'euros, un 1% més respecte al 2017. "Hem anat remuntant de manera progressiva. És una dada positiva", afirma la presidenta d'Editors.cat, Montse Ayats, que marca les xifres d'abans de la crisi com a referència. Fa onze anys, les vendes anuals estaven valorades en 255,56 milions d'euros. Les dades, que s'han presentat en el marc de l'inici de la Setmana del Llibre en Català, formen part de l'estudi del Comercio Interior del Libro en España i es farà públic sencer a l'octubre.

L'últim any, els gèneres que han crescut més són la ficció per a adults, el llibre infantil i juvenil i la no-ficció. "El 2008 la ficció per a adults facturava uns 40 milions d'euros i l'any passat van ser 51,1", subratlla Ayats, que afegeix que el llibre infantil i juvenil es troba "en una facturació similar a la de fa onze anys". Amb tot, el llibre de text segueix sent el que més ven al sector, amb una facturació de 109,31 milions d'euros. "És un llibre que té un comportament diferent a la resta, perquè es compra per prescripció escolar. Per això estem tan satisfets que els altres gèneres guanyin pes", diu Ayats.

El sector també ha reivindicat més visibilitat i projecció del llibre en català. Segons l'últim 'Estudi dels hàbits de lectura i compra de llibres' del 2017, un 22,5% dels enquestats van dir que no havien llegit en català perquè no havien trobat el títol en aquesta llengua. "Tota aquesta gent són lectors potencials. Per això cal diversificar l'oferta i visibilitzar l'edició en català", destaca Ayats.

Crítiques al govern pel Pla de Lectura

Els editors han carregat contra la Generalitat i el fet que encara no s'hagi posat en marxa el Pla de Lectura, anunciat el 2017 i que teòricament hauria de culminar el 2020. "És un pla aprovat pel Govern i, per tant, d'obligat compliment. I fins ara no s'ha complert res", critica el president de la Setmana del Llibre en Català, Joan Sala. Ayats afegeix que "era un pla que havia de permetre augmentar el sector en xifres importants i revertir la lectura" i que "estava previst dedicar sis milions d'euros al sector que no s'han invertit". És per això que, des d'Editors.cat, demanen que el 2020 no es prorroguin els pressupostos perquè el Pla de Lectura pugui tirar endavant.

En paral·lel, Joan Sala –que aquest any és l'últim que presideix la Setmana del Llibre en Català– també s'ha referit a les peticions per part del districte de Ciutat Vella perquè es compleixi la normativa a l'hora d'instal·lar les parades de llibres a la plaça de la Catedral. "Ens demanen que ens allunyem cinc metres de la muralla. Això suposaria tenir un 20% menys d'espai i, per tant, posaria en qüestió celebrar la Setmana a la plaça", diu Sala, que considera que les peticions "són exagerades" i espera que hi hagi "una reflexió per part del districte". De moment, Sala diu que la Setmana del Llibre en Català no es planteja canviar d'ubicació per a les pròximes edicions.