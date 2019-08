Pau Llonch: “Si les esquerres haguessin llegit Domènech potser ara no seríem on som”

El músic i activista Pau Llonch -que treballa d’educador a Versembrant i és militant de la PAH- recomana un assaig del filòsof d’arrel marxista Antoni Domènech, El eclipse de la fraternidad, publicat el 2004 i ara reeditat per Akal. Segons Llonch, l’assaig està escrit amb un “format híbrid entre la filosofia i les ciències socials i defensa com a tesi fonamental que el socialisme no s’entén sense l’arrel republicana”. “És un clàssic de la filosofia política de l’últim mig segle”, afirma.

Domènech reflexiona sobre l’origen i l’abast de l’ideal republicà més menystingut: la fraternitat. A través d’una anàlisi històrica i d’una argumentació personal, el filòsof revisa la tradició socialista. “Això té unes repercussions incalculables per interpretar el món d’avui, especialment des de l’esquerra”, assegura Llonch. “Sense polítiques sobre la propietat, no hi ha igualtat ni República ni democràcia. ¿Hi ha res més actual que això?”, etziba.

Llonch el va llegir l’any 2012 en l’edició original de Crítica. Amb l’esclat de la crisi, quan l’assaig “era més important i necessari per a l’esquerra catalana i espanyola”, el llibre va desaparèixer de les llibreries. La culpa, diu, la té “l’hivern intel·lectual neoliberal”. “Si les esquerres, des de Syriza fins a Podem, passant per les esquerres anticapitalistes de l’Estat, haguessin llegit l’assaig el 2008, potser ara no seríem al forat on som”, es lamenta.

Per al músic, Domènech forma part del grup de pensadors “que des del socialisme han posat llum a la tradició republicana”. “Sense ells no hauria entès a fons els motius de la incompatibilitat entre capitalisme i democràcia, ni tampoc els límits i els errors de l’anomenat socialisme real”, confessa.