L'escriptor Ngugi wa Thiong’o, Premi Internacional Catalunya

L'escriptor Ngugi wa Thiong’o (Kamiriithu, Kènia, 1938) ha sigut guardonat aquest divendres amb el 31è Premi Internacional Catalunya. Thiong’o, publicat per Raig Verd en català, és un dels escriptors de referència de Kènia i un dels grans exponents de la literatura africana contemporània. Autor prolífic i compromès, Thiong’o fusiona a les seves obres la profunditat de les tradicions africanes amb una mirada crítica a la situació social i política del seu país. Entre els llibres que ha publicat destaquen Lluitar amb el diable (2018) i Somnis en temps de guerra (2010).

La Generalitat li ha atorgat el premi per la seva “distingida” i “arriscada” obra literària i per la seva defensa de les llengües africanes, basada en la noció de l’idioma com a cultura i memòria col·lectiva. Segons ha explicat el president de la Generalitat, Quim Torra, l’artista ha acceptat el guardó i, en una carta d’agraïment, ha destacat que les llengües han de relacionar-se entre elles, no com una “jerarquia” sinó en “igualtat”. Thiong’o escriu en la seva llengua materna, el kikuiu, i el seu nom ha sonat sovint com un dels candidats a guanyar el premi Nobel de literatura.

Durant la seva infantesa i adolescència, Thiong’o va viure sota el domini colonial britànic fins a la revolta de la guerrilla Mau Mau (1952-1962), que va portar a la independència del país. A través de la literatura, Thiong’o parla dels problemes polítics, culturals i socials de Kènia, motiu pel qual va patir persecució política dins i fora del país. Arran de l’obra de teatre Em casaré quan vulgui, en què denunciava les desigualtats socials a Kènia, Thiong’o va ser empresonat durant un any. A la presó va escriure la seva primera novel·la en paper higiènic i en llengua kikuiu, Dimoni crucificat. Del 1982 al 2002 Thiong'o va viure a l'exili.

Gran defensor de la riquesa lingüística de Kènia, a les seves obres parla de la necessitat de combatre el monolingüisme, l’impacte de la colonització a l’Àfrica i la necessitat de refutar prejudicis i estereotips. “Les llengües no s’haurien de relacionar jeràrquicament, com ha passat fins ara. No hi ha llengües millors que d'altres”, deia Thiong’o el maig del 2017, en una entrevista amb l’ARA, en què comparava les llengües amb instruments musicals. “Hi ha el piano, el violí, el clarinet... Totes les llengües tenen dret a sonar en l’orquestra de la literatura”, afirmava aleshores.

Una arma contra el supremacisme

En les seves obres, traduïdes a una seixantena de llengües, Thiong’o reflexiona sobre la concepció acadèmica de les cultures i les literatures d’Àfrica. En són exemples Desplaçar el centre (2017) i Descolonitzar la ment (2017), en què reivindica l’ús de les llengües maternes com una arma contra el supremacisme de les cultures dominants, tant a l’Àfrica com a la resta del món. El 20 de gener Raig Verd publicarà la tercera entrega de les memòries de l’autor, Neix un teixidor de somnis.

Entregat per la Generalitat, el Premi Internacional Catalunya vol reconèixer i estimular els creadors i situar Catalunya a l’escena dels grans guardons internacionals. El guardó està dotat amb 80.000 euros i una obra d’Antoni Tàpies. Està previst que el lliurament del premi es faci el primer trimestre del 2020 en una cerimònia presidida pel president de la Generalitat. En ocasions anteriors l’han guanyat l’enginyer nord-americà Vinton Cerf, la primatòloga Jane Goodall, l’escriptor Haruki Murakami i l’arquebisbe sud-africà Desmond Tutu, entre d’altres.