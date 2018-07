L'últim dietari inèdit de José Saramago serà publicat aquesta tardor

L'últim diari inèdit del premi Nobel de literatura portuguès José Saramago, escrit l'any 1998 i fins ara oblidat al seu ordinador, serà publicat aquesta tardor, segons avança l'editorial Alfaguara. El volum es titularà en espanyol 'El cuaderno del año del Nobel', va ser escrit l'any en què va l'escriptor va rebre el guardó i sortirà en castellà l'11 d'octubre, tres dies després que aparegui en portuguès.

El volum forma part de la sèrie 'Quaderns de Lanzarote' i es publicarà quan es commemoren dues dècades de la concessió del Nobel a l'autor. L'original es deu a "una troballa fortuïta a l'arxiu de Saramago", segons ha explicat l'editorial en un comunicat.

'El cuaderno del año del Nobel', que narra la vida de l'autor durant el 1998, no va poder publicar-se a temps ja que les obligacions, els viatges i les conferències sorgides arran del premi Nobel li van prendre el temps, l'ànim i la paciència necessaris per corregir i revisar les 200 pàgines que integren el llibre.

L'any que va canviar la vida de l'autor portuguès

El text ara es publicarà "tal com José Saramago ho va deixar escrit", tenint en compte que "el cos central del dietari està acabat però hi ha algunes pàgines en què l'autor simplement anuncia l'assumpte que pensava tractar o transcriure abans de lliurar-lo als editors" .

Així mateix, s'inclouen també al volum "les quatre conferències que Saramago va impartir al llarg del 1998 com una mostra més de les vivències tan intenses i excepcionals d'un any que va canviar per sempre la vida i l'obra de l'autor".

A Portugal, 'El cuaderno del año del Nobel' sortirà a la venda el 8 d'octubre, coincidint amb la inauguració del congrés internacional sobre José Saramago que se celebrarà a Coimbra i el vintè aniversari de l'anunci del Nobel. José Saramago (1922, Azinhaga), va morir el 2010 a l'illa espanyola de Lanzarote després d'una llarga trajectòria literària que inclou títols com 'L'any de la mort de Ricardo Reis' (1984), 'L'Evangeli segons Jesucrist' (1991), 'Tots els noms' (1997) i 'Assaig sobre la lucidesa' (2004).